SCORET: Fredrik Haugen scoret mot Rosenborg på Lerkendal tidligere denne sesongen, men er suspendert i returen på Brann Stadion. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Slik blir Brann uten børskongen Haugen i seriefinalen

FOTBALL 2018-10-23T09:06:16Z

Fredrik Haugen (26) har vært Branns beste spiller denne sesongen, ifølge VG-børsen. Men han mister gullkampen mot Rosenborg til helgen.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 23.10.18 11:06

– Det er lagets beste spiller, og de mangler ham til den største kampen. Det er vanskelig, sier Bergens Tidende-kommentator Anders Pamer til VG.

Bergenserens suspensjon tvinger trener Lars Arne til å tenke nytt – uten en av sine desidert viktigste menn. Med et snitt på 5,58 har Haugen vært Branns beste spiller denne sesongen, ifølge VG-børsen, der ingen Rosenborg-spiller overgår ham heller. Trøndernes venstreback Birger Meling har nøyaktig det samme snittet.

– Det er en kamp jeg gjerne skulle spilt. Jeg tror jeg hadde vært mer klar til den kampen enn noen andre. Det er utrolig kjipt ikke å kunne bidra, for jeg har visualisert at det er en kamp jeg kunne avgjort, men vi har heldigvis gode folk som kan komme inn og gjøre en god jobb, sier Fredrik Haugen til VG – og påpeker at han mener det skjebnesvangre gule kortet mot Stabæk var «utrolig billig».

Se høydepunktene fra helgens Brann-seier:

Orry Larsen avgjorde på Lerkendal

Hvem som skal komme inn og gjøre den jobben, er et av spørsmålene som gir trener Nilsen hodebry denne uken. Amer Ordagic ble valgt som Haugens erstatter fra start i de to kampene 26-åringen har mistet denne sesongen, mot Ranheim og Sandefjord, men bosnieren har vært ute av spill i over to måneder.

Dermed er det – med mindre Nilsen overrasker med ny formasjon – grunn til å tro at Peter Orry Larsen inntar Haugens indreløperrolle mot Rosenborg. Han har stort sett spilt annenfiolin denne sesongen, men har rukket å notere seg for fem mål på 814 spilleminutter. Et av dem var vinnermålet mot … Rosenborg på Lerkendal.

– Heldigvis er det ikke den posisjonen Brann har dårligst backup i. Orry Larsen har levert mye bedre denne sesongen enn man kunne forvente. Det blir en todelt greie: Brann mangler den beste foten på laget, men får inn en spiller som har vist at han også er god, sier Anders Pamer.

Han mener endringen, som betyr at Kristoffer Barmen og Orry Larsen trolig blir bergensernes indreløpere, kommer til å påvirke Branns spillestil mot Rosenborg.

– Nilsen har et veldig innarbeidet system der det er helt forskjellige oppgaver for den høyre og venstre indreløperen. Det skaper krøll for ham ettersom disse to spillerne er litt like. Samtidig vil det gi Brann flere alternativer ved at de kan slå langt mot begge. Det er nok de detaljene Nilsen bruker mest tid på denne uken, sier Pamer.

Her får Brann-keeperen vite at Rosenborg snublet i gullkampen:

Huseklepp: – Kan få dobbelt trykk

Tidligere Brann-profil Erik Huseklepp understreker at Haugens dødballfot blir et stort savn.

– Det er ikke bra for dem, for de har veldig mye fokus på dødball, og Haugen tar vanligvis alle. Det hemmer Brann. Han er også en av de som i størst grad kan åpne opp et forsvar. De vil merke det, sier Huseklepp, som «synes utrolig synd på Fredrik».

– De får ikke den samme pasningsleggeren, men med både Orry Larsen og Barmen kan de få dobbelt trykk i boksen hvis de kommer til mange innlegg, sier Huseklepp.

Brann-Rosenborg sendes på TVNorge søndag kl. 20.00.