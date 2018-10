EKS-ELITESERIE-PROFIL: Luton Shelton, her fra 2010. Foto: Magnar Kirknes

Eks-Eliteserie-profil Luton Shelton rammet av dødelig nervesykdom

Jamaicanske Luton Shelton (32) bøttet inn med mål for Vålerenga fra 2008 til 2011. Nå kjemper spissen en kamp mot muskelsykdommen ALS.

– Tusen takk til alle sammen. Jeg setter virkelig pris på kjærligheten og bønnene deres. Jeg vet virkelig ikke hvordan jeg kan takke dere alle.

ALS – amyotrofisk lateralsklerose ** En sykdom som i økende omfang ødelegger nerver i ryggmarg og hjerne slik at pasienten gradvis mister kontroll over den viljestyrte muskulaturen. ** I Norge er det cirka 300–400 som har diagnosen. ** Gjennomsnittsalder ved sykdomsstart er cirka 55 år, men unge mennesker kan også rammes. ** Man vet lite om hva som forårsaker sykdommen. ** De fleste merker at de har fått sykdommen ved at de begynner å føle seg klossete med hendene. Fine fingerbevegelser blir vanskelige å utføre. ** Det finnes ingen behandling i dag som kan helbrede sykdommen. Kilde: ALS Norge

Slik starter Luton Shelton et innlegg på Instagram samme dag som det ble kjent at den tidligere Vålerenga-spissen er diagnostisert med muskelsykdommen ALS, som står for amyotrofisk lateralsklerose.

Ifølge Norsk Helseinformatikk (NHI) er ALS en sykdom som i tiltakende omfang ødelegger nerver i ryggmarg og hjerne. Det finnes ingen behandling som per dags dato kan helbrede sykdommen, men man kan dempe symptomene og forsinke sykdomsutviklingen, skriver NHI.

– De fleste lever tre til fem år etter at diagnosen er stilt, men 10–20 prosent kan leve i minst ti år, heter det på deres nettsted.

Ifølge jamaicanske The Gleaner skal Shelton ha slitt siden 2016, og i sommer fikk han diagnosen. I et intervju med nettstedet sliter Shelton tydelig med å snakke.

Vålerenga har tatt til Twitter for å uttrykke sin støtte til den tidligere spissen, som står bokført med 14 ligamål på 47 kamper, ifølge NFFs sider.

– Vær sterk i denne vanskelige tiden, er blant osloklubbens støttende ord.

Freddy dos Santos var blant Sheltons lagkompis i Vålerenga, og er blant dem som tar nyheten tungt.

Selv er Shelton klar på at det ikke er lett.

– Jeg kan ikke si at det er lett, og jeg ønsker ikke denne sykdommen på noen. Jeg prøver mitt beste for å være sterk, for jeg har familie og venner som har tro på at jeg klarer å overkomme sykdommen. Jeg ba aldri om dette, og med tanke på hvor sunn jeg var, så så jeg den aldri komme heller. Men jeg har tro, for når det er liv, så er det håp, skriver Shelton på Instagram.

I tillegg til Vålerenga spilte Shelton blant annet for Helsingborg, Sheffield United og Aalborg. Fra Vålerenga gikk turen til tyrkiske Karbükspor i 2011. Shelton noterte seg også for 35 landslagsmål på 75 kamper.