OPPRYKK IGJEN: Christer Johansen (til høyre) feirer opprykket til Obos-ligaen sammen med lagkamerat Henrik Fløgum. Foto: Marius Mykleset

Christer (19) rykket opp med fire klubber

Det er trolig en slags rekord, i hvert fall skjer det ikke hver fotballsesong: Trønderen Christer Johansen (19) rykket opp med fire lag i 2018.

– Ja, om det er rekord vet jeg ikke. Men det er ganske sprøtt, sier Christer Johansen til VG.

Saken er som følger:

I Trondheim spiller en ung og lovende gutt på Rosenborgs G-16-lag. Han er høyreback, eller høyre kantspiller. Og han har ambisjoner. Men han kommer ikke noe videre i Rosenborg, og må tenkte nytt. For fotballspiller vil han bli. Christer Johansen har familie i Tromsø, og han velger å dra dit. I Tromsø spiller han i 2016 og 2017, både på G-19-laget og på Tromsøs 2. lag.

Der opplever han to NEDRYKK med TIL 2, på to sesonger.

Og Christer Johansen får ikke proffkontrakt.

– Da tenkte jeg: Jeg må undersøke litt hva jeg kan gjøre, begynte å sjekke litt, spesielt rundt lag i Obos-ligaen eller 2. divisjon, sier Johansen.

Han spiller vårsesongen 2018 på Tromsøs 2. lag, før han i sommer får kontakt med Raufoss, som spiller på nivå tre med muligheter for opprykk til Obos-ligaen.

– Raufoss ble et naturlig valg etter hvert. Det var der jeg ville spille, forteller Christer Johansen. I Raufoss spiller han mest på Raufoss 2. lag. Men mot slutten av sesongen får han innhopp på A-laget - og han hjelper G-19-laget i de siste kampene.

Da sesongen er ferdig, kan Christer Johansen oppsummere:

* Tromsøs 2. lag, der han spilte vårsesongen, rykket opp til 3. divisjon.

* Raufoss, der han spilte den siste kampen, rykket opp til Obos-ligaen.

* Raufoss 2. lag, der han spilte høstsesongen, rykket opp til 3. divisjon.

* Raufoss G-19, der han spilte de siste kampene, rykket opp til Interkrets.

Fire opprykk på en og samme sesong der altså. Etter to nedrykk de to foregående sesongene. Det står ikke direkte stille for den unge spillere.

– Surrealistisk, sier Christer Johansen

– Jeg hadde aldri trodd noe sånt, selv om det så veldig bra ut da jeg kom til Raufoss. Og det er her jeg vil være, jeg har ambisjoner, sier 19-åringen.

– Hva skjer nå?

– Jeg har hatt et møte med treneren i Raufoss, og jeg håper å bli her nå. Jeg liker meg godt, A-laget skal spille i Obos og 2. laget i 3. divisjon. Så det er perfekt for meg, sier Christer Johansen - gutten med en historiske sesong bak seg.