«Mos» føler han har blitt oversett i Strømsgodset: - Jeg burde spilt mer

DRAMMEN (VG) Han gjorde nesten narr av Lillestrøm på Marienlyst. Men 2018-sesongen har ikke vært noen lek for Mustafa Abdellaoue (30).

– Jeg har spilt mindre enn jeg hadde trodd og tenkt. Jeg føler jeg burde spilt mer, men sånn er det. Det er treneren som tar det valget, sier «Mos» til VG etter hat trick-oppvisningen mot Lillestrøm i cupsemifinalen onsdag.

«Mos» ble aldri noen favoritt for tidligere Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud. Angriperen startet bare én seriekamp i vårsesongen under Skullerud, i tredje serierunde mot Brann. Så måtte han vente helt til 16. serierunde, i 2-3-tapet mot Kristiansund, før han fikk sjansen igjen. Da var Bjørn Petter Ingebretsen trener.

– Han er ivrig

I høst har sjansene kommet hyppigere, og totalt har det blitt syv kamper fra start i serien og to mål. Med Marcus Pedersen på skadelisten fremstår «Mos» igjen som et klart førstevalg på topp for Godset.

I cupen har Mos syv mål på seks kamper i år. Han avgjorde både kvartfinalen mot Haugesund og semifinalen mot Lillestrøm.

– Som spiss trenger du tillit over tid for å bygge tillit og for å få flyt. Jeg har ikke fått så mange kamper, men jeg føler at det kommer seg, sier han.

Han nøler ikke med å kalle sesongen for «tung».

– Vi har tapt en del kamper før vi slo Vålerenga sist. Og det blir tøft fremover. Men i de siste kampene føler jeg at vi har fått flyten og at vi kjemper sammen, sier Godset-spissen.

Strømsgodset-trener Bjørn Petter Ingebretsen berømmer «Mos» for avslutteregenskapene.

– «Mos» har vist at han er en målscorer, spesielt når han får en makker ved siden av seg, en Tokmac som gjør mye ugagn. Da er det mulig å score tre mål. Det er dette han trener på hver dag. Han er ivrig på de tingene og det er hans styrke. Å få ballene inn i boksen, og la ham avslutte, det er gull for oss.