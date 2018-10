SPARKET: Nicki Bille Nielsen er igjen i problemer med politiet. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Nicki Bille sparket i Lyngby

Tidligere Rosenborg-spiller Nicki Bille Nielsen (30) er ferdig i Lyngby etter å ha blitt arrestert i København.

Klubben skriver på sine hjemmesider fredag at de har kansellert kontrakten med Nicki Bille Nielsen , som nylig ble arrestert på åpen gate i København for å ha truet en annen person med en luftpistol.

Nicki Bille gikk i sommer til Lyngby, som nå ligger på fjerde sist på dansk nivå to.

Han var i Rosenborg fra 2013 til 2014 og har deretter spilt i Frankrike, Polen og Hellas. På denne tiden har vært flere kontroversielle episoder.

Blant annet en fuktig bytur som endte med 10 000 kroner i bot. Så sent som i sommer fikk han 30 dagers fengsel for vold og usedelig oppførsel. Under en bytur i Monaco slo han en kvinne og tok kvelertak på en annen.

Lyngby innrømmet at de tok en sjanse ved å hente Nicki Bille på ettårskontrakt.

– Dette er synd for alle i klubben som har brukt masse energi og ressurser på å hjelpe Nicki, men skal vi være tro mot klubbens verdier er dette eneste utvei, sier klubbdirektør Birger Jørgensen til klubbens hjemmeside om sparkingen av spissen.

– Vi gjorde det rette ved å gi Nicki sjansen til en ny tilværelse, men det lyktes ikke, og det er vi lei oss for, oppsummerer trener Mark Strudal.