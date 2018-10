Sarpsborg-kapteinen fikk gjennomgå av bortefansen: – Det haglet med spyttklyser

FOTBALL 2018-10-25T23:18:18Z

SARPSBORG (VG) 35 minutter ut i oppgjøret mot Malmö reagerte S08-kaptein Joachim Thomassen kraftig på det han selv beskriver som spyttklyser. Etterpå var smilet på plass igjen.

Publisert: 26.10.18 01:18

Den fremmøtte bortefansen var opplagt irritert over at Sarpsborg 08 brukte lang tid på å sette opp de lange innkastene sine. Det gikk ut over mannen som tok kastene, Joachim Thomassen.

I det 36. minutt av kampen som endte 1–1 ser man tydelig at Thomassen gestikulerer til dommeren for å vise at han er spyttet på, en handling som naturlig nok ikke falt i god smak hos S08-kapteinen.

– Vi setter opp og lager litt furore med lange kast. Det var ikke Malmö-fansen så veldig fornøyd med, og da haglet det med spytteklyser, sier han til TV 2 .

– De spyttet på deg?

– Ja, det var mye spytt, men hva skal man gjøre med det? Det preger meg ikke så mye. Jeg prøvde å signalisere til dommeren at det fløy litt ting rundt meg og haglet med spytt, svarer 30-åringen på kanalens spørsmål, som sett bort fra akkurat det berømmer bortefansen.

Malmö-spiller Andreas Vindheim likte ikke fotballen til Sarpsborg, men respekterer at hjemmelaget spilte slik de gjorde. Det forklarer han på slik:

Og selv om Thomassen var tydelig oppgitt over oppførselen underveis i kampen, var humøret på plass igjen etterpå.

– Det var mye spytting, men det får vi leve med, sier Thomassen, som tok det med et smil da han møtte journalistene etterpå.

Han fikk spørsmål om det var det verste han hadde vært med på på fotballbanen.

– Nei, jeg har vært på U-landskamp og fått steiner kastet etter meg, sier Sarpsborgs lagkaptein.

Etter halvspilt gruppespill av Europa League står både Sarpsborg 08 og Malmö med fire poeng. Genk topper den jevne gruppa med sine seks poeng, mens Besiktas er nederst med sine tre.

