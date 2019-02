Liverpool-målfest og City-seier − selvmål sendte Spurs ut av gullkampen

(Liverpool − Watford 5-0, Manchester City − West Ham 1-0, Chelsea − Tottenham 2-0) Målfest for Liverpool, straffe sørget for City-seier, mens Spurs røk borte mot Chelsea − og er langt på vei hektet av i tittelracet.

Publisert: 27.02.19 22:54 Oppdatert: 27.02.19 23:13







Det sørget et selvmål fra Kieran Trippier for. Med fem minutter igjen på kampuret og liggende under 0-1 klønet han det fullstendig til for seg selv.

Høyrebacken spilte ballen tilbake til der han trodde keeper Hugo Lloris sto, men den franske burvokteren var allerede på vei ut, og dermed endte pasningen i eget mål og med resultatet 2-0 (Pedro scoret det første) til Chelsea i London-derbyet.

les også Solskjær svarer på påstand om United-mytteri

– På denne måten forsvant Tottenham ut av tittelracet i Premier League , kommenterte Kasper Wikestad på TV 2.

For mens Tottenham tapte, gjorde Liverpool og Manchester City jobben mot henholdsvis Watford og West Ham. Nå leder Liverpool ligaen med sine 69 poeng, ett foran Manchester City og nå ni poeng foran Spurs.

Måten Liverpool slo Watford på onsdag, var så absolutt overbevisende, det i motsetning til 0-0-oppgjøret Merseyside-klubben kom fra i forrige serierunde mot Manchester United.

DAGENS DOBBEL: Sadio Mané feirer ett av sine to mål mot Watford. Foto: ANTHONY DEVLIN / AFP

Da skapte de svært lite, men onsdag kveld var det fullt fortjent at laget fant veien til nettmaskene intet minre enn fem ganger.

Sadio Mané scoret to i den første omgangen, det siste et kunstmål med hælen, begge på pasning fra Trent Alexander-Arnold, men hjemmelaget tok ikke foten av gasspedalen i omgang nummer to.

Divock Origi sørget for 3-0 på pasning fra Andrew Robertson, før Alexander-Arnold fikk et hat trick i assist da han fant pannebrasken til Virgil van Dijk på et frispark.

les også Uniteds beste mot Liverpool avslører: – Alle var gale

Målfesten ble avsluttet av samme van Dijk, nok en gang ved hjelp av hodet, men denne gang på innlegg fra Robertson.

– Holdt nullen, serieleder, fem mål. En perfekt kveld på Anfield, tvitret Liverpools reservekeeper Simon Mignolet etter kampslutt.

Manchester City dominerte på sin side kampen mot West Ham, men fikk bare én nettkjenning. Sergio Agüero sørget for tre poeng med sin straffescoring etter hvilen.

Liverpool leder altså Premier League med ett poeng idet ti runder gjenstår. Om Liverpool og Manchester City står med like mange poeng etter 38 runder, er det målforskjell som vil avgjøre. Der er Manchester-laget nå foran med seks.

VG kommer tilbake med mer!