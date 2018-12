GULLBALLVINNER: Ada Hegerberg vant gullballen som første kvinnelige fotballspiller i går kveld. Foto: BENOIT TESSIER / X02011

Isfronten fortsetter: Hegerberg og landslagsspillerne gratulerer hverandre ikke offentlig

OSLO/PARIS (VG) Ada Hegerberg (23) fikk Gullballen som tidenes første kvinnelige fotballspiller. Men ingen fra det norske landslaget har gratulert Hegerberg offentlig.

VG har gått over Facebook-, Twitter- og Instagram-kontoene til kamptroppen som sikret Norge plass i VM 2019.

Ingen av spillerne har delt en offentlig gratulasjon til Hegerberg mellom klokken 21:40 mandag, da Gullball-vinneren ble kjent, og 8:30 tirsdag.

Hegerberg gratulerte heller ikke landslaget med VM-plass i sosiale medier i september. Først i et intervju med Aftenposten dagen etter, ønsket Hegerberg landslaget lykket til.

Mjelde gratulerte privat

Landslagskaptein Maren Mjelde forteller at hun har sendt Hegerberg en privat melding.

– Ikke alt trenger å foregå i sosiale medier, skriver Mjelde i en SMS til VG.

– Det er rett og slett veldig imponerende. Ikke minst inspirerende for norske jenter og gutter å se at vi har en norsk vinner av Gullballen, sier Mjelde om Gullball-vinneren.

VG spør Mjelde hva hun tenker om at ingen landslagsspillere har gratulert Hegerberg offentlig og hvordan stemningen eller kontakten er mellom Hegeberg og landslagsspillerne.

– Jeg har ikke oversikt over hvem som har kontakt med hvem, men det blir ofte mer naturlig å ha mer kontakt med dem som er med på samling, svarer Mjelde.

Både Norges Fotballforbund og elitedirektør Lise Klaveness har gratulert Hegerberg i sosiale medier. At ingen av landslagsspillerne har gjort det samme, ønsker ikke Klaveness å kommentere overfor VG.

Ga seg på landslaget

Etter EM-fiaskoen i 2017 ga Hegerberg seg på landslaget, og kom med kritikk til NFF . Siden har heller ikke søsteren Andrine blitt tatt ut på landslaget .

Årets beste spiller i verden ble ikke stemt frem til NISOs årets lag for 2018, noe Hegerberg stusset over og VG-kommentator Leif Welhaven kaller «norsk rekord i uprofesjonalitet».

TV 2 omtalte tidligere i høst at Hegerberg hadde slettet flere av landslagsspillerne i sosiale medier, inkludert kaptein Maren Mjelde og barndomsvennen Guro Reiten.

– Det ser ut som det ikke er noe god stemning mellom landslagets spillere og Ada, men dette har gått begge veier, så jeg synes ikke vi skal angripe noen, sier Solveig Gulbrandsen, fotballekspert i TV 2.

Da VG pratet med Hegerberg i Paris etter Gullball-utdelingen, sa hun at farvel til Norge var som å bli kvitt en tung byrde.

– Det har vært utrolig mye tull og ting jeg gjerne skulle vært foruten i mediene. Jeg ønsker ikke å legge meg på det nivået i det hele tatt. Jeg ønsker kun å prestere, og ønsker det beste for den klubben jeg spiller for. Det gjorde jeg tidligere for landslaget, men jeg klarte ikke å fortsette i det systemet lenger. Da tok jeg et valg, og det valget står jeg 100 prosent for i dag også, sier Hegerberg om landslagsexiten og tiden etter.

– Stolte

Styremedlem i NISO, Cathrine Dekkerhus, LSK-spiller som har vært med på landslaget tidligere, gratulerte Hegerberg i går offentlig.

– Jeg har ikke noe kommentar til at ingen har gratulert Ada offentlig, men jeg beundrer Ada veldig og synes hun fortjener alle gratulasjoner hun kan få, sier Dekkerhus.

Fotballpresident Terje Svendsen er stolt på norsk fotballs vegne over Gullballen til Ada.

– Det er klart vi er stolte av at Ada Hegerberg fikk gullballen. Det er kjempestort både for Ada og for norsk fotball, sier Svendsen til NTB.

Hegerberg tok til tårene på spørsmål om familien: