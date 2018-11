Klopp forbannet etter tapet mot PSG: - Dommeren så ikke forberedt ut

(PSG-Liverpool 2–1, Napoli-Røde Stjerne 3–1) Liverpool måtte gi tapt mot stjernene til PSG. Etterpå var Liverpool-trener Jürgen Klopp forbannet.

Publisert: 28.11.18 23:01 Oppdatert: 29.11.18 00:14

Siden det er innbyrdes oppgjør mellom de som står likt i poeng, så må Liverpool vinne med 1–0 eller med to mål mot Napoli om to uker, i siste runde av gruppespillet for å gå videre. Italienerne vant hjemmekampen 1–0, nå står de med tre poeng mer enn Liverpool før returoppgjøret.

Det blir garantert en thriller. Liverpool kom stadig nærmere utligning av PSGs tomålsledelse utover i 2. omgang i Paris, men kom ikke nærmere enn James Milners straffespark på overtid i 1. omgang.

Etter kampen var Liverpool-trener Klopp irritert.

– Vi fikk straffe, men dommeren ville ikke gi det. Men det var klart rødt kort, sier Klopp som var provosert av dommeren i denne kampen.

– Vi har vunnet fair play-konkurransen hjemme men her ser vi ut som slaktere og får 6–7–8 kort. Alle dommere må være forberedt til en slik kamp, men dommeren så ikke forberedt ut, sier Klopp i intervjuet med Viasat etter kampen.

Deretter ble han irritert da han fikk ytterligere spørsmål om oppførselen til spillere som Neymar og ville ikke svare Viasats intervjuer Jan Åge Fjørtoft i Paris, før han fikk den tidligere landslagsspillerens egen mening. Så i stedet for å svare begynte han nærmest å krangle med Fjørtoft på direkten, før han fortsatte intervjuet.

Klopp får også støtte fra tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher.

– Det var veldig frustrerende. Neymar er en av verdens beste spillere, men å se ham i dag var skamfullt. Han vil huskes for dette i stedet for den spilleren han er. Om Klopp er frustrert så er det forståelig. Også Silva rullet rundt her. Det er et stort lag med store spillere og må ikke drive med slik taktikk, sier Carragher på Viasat-sendingen.

PSGs superstjerner fikk med andre ord vist seg på flere måter i denne kampen.

Det ville vært vrient for alle, men det var Liverpool som fikk unngjelde denne gangen: Neymar og Mbappa herjet i perioder på en måte som nesten måtte gi scoring(er).

De kom, først, etter en svak klarering på et Neymar-Mbappe-angrep i stor fart. Juan Bernat fanget opp returen, tok Alisson Becker på feil fot, og skjøt ballen i mål med sitt antatt svakeste ben: Høyre. 1–0 PSG, etter 13 minutter.

Enda fortere gikk det i angrep da Neymar satte opp Mbappe etter 36 minutter. Innlegget til franskmannen satte Cavani på keeper, returen satte Neymar i mål.

2–0 til PSG signert brasilianeren, som også dro frem dette trikset på overtid av matchen:

Liverpool så kjørt ut, men de fikk tildelt en livbøye da Angel di Maria felte Sadio Mané på kanten av 16-meteren. Straffesparket satte James Milner sikkert i mål, som han gjorde mot samme motstander, men en annen keeper, på Anfield, for noen uker siden.

Jürgen Klopp prøvde alle mulige varianter da utligningen ikke kom. Først Keita. Så Sturridge. Og til slutt Shaqiri. Men ingen ting hjalp. Det var, etter hvert, PSG som var nærmest den fjerde scoringen. Men det ble med 2–1 til hjemmelaget, noe som bør holde til avansement.

Liverpool tapte dermed alle tre bortekampene i Champions League -gruppespillet.

Men: Vinner Liverpool mot Napoli hjemme, og PSG spiller uavgjort borte mot Røde Stjerne, så ender alle de tre førstnevnte lagene på ni poeng. Da er det innbyrdes mellom de tre lagene, og der vil Liverpool da få seks poeng, mens de to andre får fem. Målforskjell vil da avgjøre. De har 3–3 seg imellom, men på den helhetlige målforskjellen, taper Napoli.

Spenningen vil trolig leve til siste slutt i de to siste kampene, som spilles 11. desember.