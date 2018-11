FART OG MORO: Martin Linnes, Martin Ødegaard, Moi Elyounoussi, Bjørn Maars Johnsen og Ola Kamara trente med godt humør i Slovenia mandag kveld. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Hodebry før landslagets skjebneuke: – Soleklar svekkelse

FOTBALL 2018-11-12T18:59:55Z

LJUBLJANA (VG) Fravær av nøkkelspillere, usikkerhet rundt Tarik Elyounoussi (30) og et luksusproblem på midtbanen er blant temaene som gir en småsyk Lars Lagerbäck (70) nok å tenke på i en norsk skjebneuke ute i Europa.

Publisert: 12.11.18 19:59 Oppdatert: 12.11.18 20:11

Landslagssjefen sto opp grytidlig mandag morgen for å reise til den slovenske hovedstaden med resten av støtteapparatet, men han følte seg ikke helt i form og valgte derfor å stå over den lille kveldsøkten på litt slitne Sportni Park nord for sentrum.

Den var det assistenttrener Per Joar Hansen som ledet, med en amputert spillertropp bestående av Martin Ødegaard, Moi Elyounoussi, Ola Kamara, Martin Linnes, Iver Fossum, Alexander Sørloth og de tre keeperne. Mens de tilbragte en time med jogging, leker og rolige avslutningsøvelser, trente resten av troppen alternativt på spillerhotellet.

Der forberedte Lagerbäck også to spillermøter, ett før middag og ett etter. Trolig brukte han også tid på å fundere rundt flokene han må løse før fredagens viktige bortekamp mot Slovenia i Nations League:

Hvordan skal det gå uten Joshua King?

King ble først tatt ut i troppen, men meldte denne helgen forfall på grunn av en ankelskade. Bournemouth-profilen har etablert seg som Lagerbäcks klare førstevalg som spiss.

– Det er Norges viktigste spiller. Han har vært den beste spilleren i de siste kampene. Han pådro Bulgaria fire gule kort, det var ikke mulig å stoppe ham på lovlig vis. At han er ute, er en soleklar svekkelse, for vi har ingen spisser som er i nærheten av hans nivå, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, som observerte Norges kveldstrening fra bakerste rad på tribunen.

Han lanserer Tarik Elyounoussi (hvis han blir frisk) og Bjørn Maars Johnsen som sitt foretrukne spisspar i Kings fravær.

– Joshua har spilt suverene kamper for oss, det er alltid synd å spille gode spillere, men vi kan ikke fokusere på spillere som ikke er her. Det blir bare å kaste bort energi, sier assistenttrener «Perry» til VG.

Ny smell for Kristoffer Ajer

Kristoffer Ajer mister sin andre landslagssamling på rad etter å ha pådratt seg et brudd i øyehulen søndag. Den unge Celtic-stopperen hadde etablert seg som Lagerbäcks forsvarssjef frem til denne høsten, men må igjen følge med fra sofaen når Sigurd Rosted og Håvard Nordtveit trolig fortsetter i midtforsvaret.

– Han var nedfor i går da jeg snakket med ham. Det var en stygg smell. Det kan ta litt tid før han er tilbake. Jeg tror også Lagerbäck er litt frustrert over det. Det er ikke optimalt, sier Mathisen, som er en nær venn av Ajer.

– Det er klart det er tungt. Vi synes fryktelig synd på gutten. Men jeg tror han vokser på dette, det er en del av spillet. Han kommer fort tilbake, sier Per Joar Hansen.

Blir Tarik Elyounoussi klar?

Tarik startet de to forrige landskampene på topp med Joshua King . Søndag kveld vant han svensk seriegull med AIK, men han måtte forlate banen før slutt med det som så ut som en strekkskade.

Han stiller likevel på samling og sies å være «optimist», selv om den endelige dommen fra det medisinske teamet ikke har falt ennå.

– Han kommer ned hit og de skal se på hvor alvorlig det er. Vi håper det skal gå bra, sier Per Joar Hansen.

Hvem skal spille på midtbanen?

Frem til kampene i oktober hadde Sander Berge og Markus Henriksen etablert seg som Lagerbäcks favorittpar sentralt på Norges midtbane. Men i Berges skadefravær leverte Ole Kristian Selnæs to overbevisende prestasjoner som for fullt relanserer konkurransen.

– Ikke vet jeg hvordan han skal løse den midtbanefloken. Det er et luksusproblem, og det tror jeg bare han er glad for. Der er det åpent, sier Jesper Mathisen.

