ANGREPET: Boca Juniors’ lagbuss ble angrepet på vei til finalen i Copa Libertadores mellom Buenos Aires-lagene Boca Juniors og River Plate. Her er bussen fotografert før angrepet fant sted. Foto: JOSE ROMERO / TELAM

Copa Libertadores-finalen utsatt etter pepperspray-angrep

FOTBALL 2018-11-24T20:49:50Z

Finalen i den søramerikanske versjonen av Champions League er utsatt etter at Boca Juniors lagbuss ble angrepet med pepperspray av hjemmefansen fra River Plate.

Publisert: 24.11.18 21:49 Oppdatert: 24.11.18 22:12

Hendelsen skal ha skjedd mens gjestene Boca Juniors lagbuss var på vei til River Plates hjemmebane Estadio Monumental. Flere videoer publisert på Twitter viser at River-fansen hadde samlet seg i en sving og i det Boca-bussen sakket ned, ble den bombardert med bokser med pepperspray.

Ifølge rapporter fra argentinsk media skal flere spillere, deriblant Carlos Tevez, være svært preget av angrepet og flere av spillerne måtte ha medisinsk tilsyn.

Bocas Pablo Perez ble ifølge nyhetskanalen TyC Sports sendt til sykehus med mistanke om glassbrott i øyet.

Ifølge den samme nyhetskanalen er FIFA-sjef Gianno Infantino til stede i Buenos Aires og skal i et krisemøte mellom klubbenes to presidenter for å avgjøre om kampen kan gjennomføres senere lørdag kveld.

Oppgjøret skulle etter planen starte klokken 21 norsk tid, men kom aldri igang. Finalen i Copa Libertadores spilles over to kamper, og på grunn av heftig tribunebråk ved tidligere møter mellom byrivalene førte til at kun hjemmesupportere er tillatt . River Plate hadde hjemmekamp lørdag etter at første kampe endte 2–2.

Tidligere Barcelona-kaptein Carles Puyol twitret om hendelsen midt i Atletico Madrid - Barcelona, som startet 20.45.

«Nyhetene fra Argentina er en skam. Det er ikke sånn fotball skal være. Skammelig!» skrev den tidligere Barca-stjernen.

Kampen er utsatt til klokken 23.15 norsk tid, men det er usikkert om Boca vil gjennomføre kampen som planlagt.

VG har tidligere skrevet om supportervolden i Argentina, som har krevd 328 dødsfall siden statistikken ble påbegynt i 1922.

VG oppdaterer saken så snart nye opplysninger er tilgjengelige.