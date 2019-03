MISTENKELIG: Jerv-trener Arne Sandstø avbildet i Grimstad under en kamp mot Start i 2017. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Jerv-trener om kampfiksingsmistanke: – De gikk «hals over hode» fremover

Jerv vant 1-0 over latviske Ventspils i en treningskamp. Nå granskes oppgjøret av UEFA som mulig kampfiksing, og Jerv-trener Arne Sandstø beskriver de ti siste minuttene som «ville».

NTB

Per Opsahl

Jerv vant kampen etter en scoring i det 89. spilleminutt. Like før var det blitt spilt store summer på seier for det norske 1. divisjonslaget, skriver Bergensavisen, som var de første som omtalte saken i Norge.

– Det var ikke noe mistenkelig i kampen før det gjensto omtrent ti minutter. Det var noen ville minutter, og de gikk «hals over hode» fremover, beskriver Sandstø til VG.

Jerv-treneren trodde at motstanderen satset alt fremover i håp om å vinne kampen.

– Det var jo en treningskamp, og det er lov for lag å øve på forskjellige ting. Men de gikk frem med åtte mann, og hadde to igjen bak - selv om vi hadde tre mann på topp. Det resulterte i at vi fikk syv-åtte store overgangsmuligheter på slutten, beskriver Sandstø og legger til:

– Vi kunne jo også blitt beskyldt for å opptre mistenkelig, for det ble misbrukt noen enorme sjanser alene med keeper. Men jeg har aldri opplevd at en motstander har kastet så mange spillere fremover over en så lang periode.

Det finske dommerteamet skal ha vurdert det slik at Ventspils-spillernes opptreden var mistenkelig, og de skal ha meldt kampen inn til UEFA som mulig kampfiksing.

– De beskrev det slik at det var mangel på returløp, og at flere spillere skal ha bommet på ballen med vilje.

– Vi har fått bekreftet at det i forbindelse med vår kamp mot Ventspils i går er mistanker om kampfiksing. Nå jobbes det med å finne ut hva som er årsaken til de mistankene, sier daglig leder i Jerv, Christopher MacConnacher til Bergensavisen.

NFF bekrefter også til Bergensavisen at kampen er meldt inn som et potensielt tilfelle av kampfiksing.