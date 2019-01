Jørgen Horn snakker om stjernesmellen: – Jeg har litt nedsatt syn

FOTBALL 2019-01-21T16:41:44Z

Jørgen Horn (31) var «borte» og så stjerner og måner da han kom til seg selv igjen på bakken etter smellen mot Vålerenga fredag.

Publisert: 21.01.19 17:41

Sarpsborg-stopperen er blitt operert på kjevekirurgisk avdeling på Ullevål sykehus og skal foreløpig ta det helt rolig.

– Jeg har litt nedsatt syn nå, sier Horn til VG.

– Jeg håper og tror at det skyldes hevelsen. Eventuelt må jeg bruke sterkere linser på et tidspunkt. Men legene sier at det har blitt bra i lignende tilfeller når hevelsen og irritasjonen har gått ned, så jeg håper at det vil skje i mitt tilfelle også.

Jørgen Horn, som er kjent som en hardhaus på fotballbanen, innrømmer at det som skjedde mot Vålerenga ga ham «en skikkelig støkk».

– Jeg har fått min dose med smeller, både hjernerystelse og kutt og det som er. Men jeg har alltid vært ved mine fulle fem. Dette er første gang jeg ikke har hatt kontroll. Jeg følte ubehag. Det er det mest brutale jeg har opplevd.

– Mistet du bevisstheten?

– Ja, jeg var «borte» et sekund eller halvannet. Da jeg våknet, lå jeg på bakken. Jeg så stjerner. Jeg ville prøve å reise meg, men skjønte raskt at det ikke var hensiktsmessig. Jeg var svimmel og uvel.

– Hva hadde skjedd om du hadde reist deg?

– Jeg hadde nok kollapset om jeg ikke hadde lagt meg ned igjen. Det var nok også derfor jeg trengte støtte ut av banen.

Horn fikk skaden i en duell med en Vålerenga-spiller tidlig i kampen. Han fikk en knallhard albue fra Magnus Grødem i ansiktet og gikk rett i bakken. En groggy Horn måtte hjelpes av banen, og blødde kraftig fra øyet. Han ble operert fredag kveld og var søndag på Ullevål sykehus til kontroll. Det såkalte øyegulvet ble knust.

– Jeg skal til ny kontroll i løpet av uken, og så blir det synstest om noen uker, forteller Jørgen Horn til VG.

Vanligvis pleier legene å vente med å operere en slik skade inntil hevelsen har gått ned. Men Horn ble operert allerede samme dag.

– Jeg hadde store smerter i øyet, derfor måtte de inn og se på det med en gang. I ettertid sier kirurgen at han er glad for det. De regnet ut fra CT-scanningen med at operasjonen ville ta en times tid, men jeg lå der i over tre timer, forteller Jørgen Horn.

Sarpsborg 08s lege Chubaka Rubasha sa til VG tidligere mandag at «det er en potensielt skummel skade», men at Horn nå får den beste oppfølging.

Spilleren selv har sett opptaket av smellen i LSK-hallen.

– Jeg føler det er unødvendig, sier han.

– Har du snakket med Magnus Grødem etterpå?

– Nei!

Horn forteller at han også fikk en hjernerystelse. Akkurat nå er det den som volder mest smerte.

Ifølge 08-lege Chubaka Rubasha kan det gå bortimot to måneder før Jørgen Horn igjen kan spille fotball. Sarpsborgs serieåpning er mot Molde den 31. mars. Nå ligger midtstopperen an til å miste nesten hele oppkjøringen til det.

– Så må vi tilpasse ei maske som Jørgen kan bruke i starten. Han må ha ei maske som kan beskytte bruddstedet, sier klubblegen.