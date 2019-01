TRENER MED PAPPA: Kai Erik Herlovsen, Isabell Herlovsen og hennes samboer Christine Porsmyr Olsen på vei ut fra Sentralidrettsanlegget på Lisleby i Fredrikstad etter en formiddagsøkt på kunstgresset. Foto: Jostein Magnussen

VIF nekter Herlovsen å dra på landslagssamling: -Iskaldt

FREDRIKSTAD (VG) 150 dager før fotball-VM i Frankrike er landslagsspiss Isabell Herlovsen (30) sykmeldt og driver egentrening med pappa Kai Erik Herlovsen (59).

Publisert: 08.01.19

Det er 18 uker siden «Isa» skjøt Norge til VM da hun ble matchvinner mot Nederland på Intility Arena. Men hjemmebanen til Vålerenga anser Herlovsen seg ferdig med - selv om 30-åringen kan komme til å betale en høy pris etter at hun havnet i konflikt med VIF-trener Monica Knudsen.

I verste fall ender konflikten med at Herlovsen blir nødt til å legge opp. Bare tanken plager pappa Kai Erik Herlovsen, der vi står i kulden på en kunstgressbane på Sentralidrettsanlegget i Fredrikstad.

– Jeg synes dette bare er trist. Isabell vil spille fotball, men det går ikke i Vålerenga. Det håper jeg at de skjønner. I stedet sier de iskaldt: «Da får du legge opp», sier pappa Herlovsen til VG.

Isabell Herlovsen er sykmeldt etter konflikten med VIF-treneren, og trener nå tre ganger i uken med faren hjemme i Fredrikstad. I tillegg kjører hun egentreninger med styrke og kondisjon.

Vålerenga har bedt 30-åringen stille på treningene i Oslo og vil også nekte henne å dra på landslagets samling til La Manga i neste uke.

– Hun har to år igjen av sin treårskontrakt med Vålerenga. Det må jo Isabell forholde seg til?

– Selvfølgelig, men Vålerenga står jo også ansvarlig for sine arbeidere og må ta ansvar for det som har skjedd i denne situasjonen, sier Kai Erik Herlovsen og kommer med alvorlige karakteristikker.

– Når du da skal gå på trening, gå på jobb og levere varene i kamp, da blir det vanskelig. Da mister en lysten, sier han.

Han håper spillerorganisasjonen NISO i samarbeid med fotballforbundet klarer å finne en løsning, og mener det «er vel i NFFs interesse at Isabell skal være aktuell for landslaget til sommerens VM».

Isabell Herlovsen gjorde comeback på landslaget da Ada Hegerberg trakk seg og scoret vinnermålet i kvaliken mot Nederland som sikret VM-billetten . Kai Erik Herlovsen vet ikke om datteren spiller sommerens VM.

– Det kan jeg ikke svare på. Nå ser det mørkt ut.

Isabell Herlovsen vet heller ikke om hun kommer seg til Frankrike.

– Jeg vil gjerne bli med til VM og jeg føler jeg har flere gode år igjen på fotballbanen, men slik situasjonen er i Vålerenga så ønsker jeg ikke å dra tilbake. Hvis ikke Vålerenga kommer til enighet med en annen klubb, så har jeg ikke noe annet valg enn å legge opp.

Røa var interessert i å kjøpe Herlovsen, men Vålerenga krevde for mye penger.

– Ballen ligger hos Vålerenga. Jeg får ikke gjort så mye mer nå. Jeg kan bare holde formen oppe med trening. Disse treningene her hjemme har blitt et fristed for meg. Nå tenker jeg bare fotball og ikke noe annet. Det er veldig deilig.

Herlovsen sier hun har full forståelse for at hun har en kontrakt å forholde seg til.

– Det har jeg, men når en spiller ikke trives i det hele tatt så har også klubben et ansvar. Det har de ikke tatt. Det ser ut som de heller ønsker at jeg skal legge opp enn å fortsette med det jeg har gjort på høyt nivå i 15–16 år.

– Presser ingen

Daglig leder i Vålerenga Fotball, Morten Grødahl, sier de ikke har noe ønske om at Herlovsen skal legge opp.

– Vi presser ingen til å legge opp. Våre dører er åpne.

– Hun har en kontrakt, men dere har vel også et ansvar for en arbeidstager som har havnet i konflikt med treneren og er sykemeldt?

– Ja, klart vi har et arbeidsgiveransvar. Vi har aldri vært enige i grunnlaget som er beskrevet når det gjelder vår hovedtrener. Vi er den parten her som vil at avtalen skal løpe videre. Det er vår holdning.

– Men nå sier Herlovsen at det ikke er aktuelt å vende tilbake?

– Vi må høre dette direkte fra Isabell og ikke via VG. Så får vi ta en oppsummering av det vi har forsøkt å hjelpe til med i prosessen, det hun selv har gjort og høre hva hun sier.

– Kai Erik Herlovsen hevder at dere iskaldt sier «enten kommer du tilbake hit eller så får du legge opp?»

– Det er ikke iskaldt. Det er normalt for spillere som har kontrakt. Dette er ikke en «barnespiller», men en 30-årig kvinne som helt åpent har gått inn og laget en avtale med oss. Hva pappaen mener er ikke jeg så interessert i.

– Vil dere la det gå så langt at Herlovsen ikke får spille VM og blir nødt til å legge opp?

– Det er ikke vi som trekker den konklusjonen. Om Isabell selv velger den løsningen, vil vi synes det er dumt.

– Men i realiteten er det vel det dere truer med?

– Nei. Det er nok noe som har «låst seg» på rådgiver-siden eller hos pappaen en tid. Vi får nå sette oss ned og se på løsninger. Vi har invitert til mange ulike måter for hvordan vi skal få til en smidig tilbakekomst til treningsfeltet.

– Dere har også gitt beskjed om at hun ikke får dra på landslagssamlingen på La Manga?

– Ja, så lenge hun er skadet og sykemeldt hos oss så kan hun ikke være friskmeldt hos NFF. Vi har arbeidsgiveransvaret og rapporterer til Nav, sier Morten Grødahl.