MSN IGJEN? Trioen Lionel Messi (midten), Luis Suárez (t.h.) og Neymar (t.v.) ble kalt for MSN på grunn av forbokstaven i etternavnene deres. Her fra 2016. Foto: Manu Fernandez / TT / NTB Scanpix

Suárez hinter om Neymar-gjenforening i fremtiden

FOTBALL 2019-01-23T13:18:37Z

Luis Suárez (31) tror Neymar kan finne på å returnere til Barcelona på sikt.

Publisert: 23.01.19 14:18

– I fotball vet du aldri hva som kan skje. Det kan hende at jeg spiller med han igjen, enten i Barcelona , med venner eller hjemme, sa Suárez på et arrangement av Puma til Globesport ifølge Mirror , og utelukker ikke en gjenoppstandelse for angrepstrioen MSN (Messi, Suárez og Neymar ).

Til tross for at han har vært strålende denne sesongen med 20 mål og 10 målgivende, linkes brasilianeren stadig vekk fra den franske hovedstaden. Likevel har han vært ute i media og snakket positivt om sin nye manager, Thomas Tuchel.

– Det er et vennskap, samtidig som vi har en gjensidig respekt. Jeg respekterer han som trener, men vi kan også snakke sammen. Nå du har en slik respekt for en trener, da ofrer du mer på banen, sier stjernen om sitt forhold til den tyske treneren.

Se dette Neymar-trikset mot Liverpool:

Brasilianeren forsvant til PSG for i underkant av 200 millioner euro sommeren 2017. Barcelona har siden overgangen signert Ousmane Dembele, Philippe Coutinho og Malcolm, uten at noen av de har fått samme innflytelse på laget som Neymar hadde, likevel vant laget serien forrige sesong.

Alle de tre har også blitt linket vekk fra Barcelona, selv om de kun har vært i klubben kort tid.

