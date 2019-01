PUBLIKUMSYNDLING: Her vinker Marcelo til fansen etter at Real Madrid vant VM for klubblag i desember. Han er en favoritt blant fansen. Foto: SUHAIB SALEM / REUTERS

Spansk avis: Derfor vurderer Marcelo Real Madrid-exit

Real Madrid-stjerne Marcelo (30) sliter benken etter en formdupp og virker å ha mistet venstrebackplassen til 22 år gamle Sergio Reguilón. Nå vurderer brassen å forlate den spanske hovedstadslaget til fordel for italienske Juventus, ifølge AS.

To ligakamper på rad har Reguilón fått tillit på bekostning av rutinerte Marcelo, som VG for litt siden kåret til verdens tredje bete forsvarer i 2018 .

Det er heller ikke på grunn av skader, for trener Santiago Solari har uttalt at Marcelo er klarert for spill.

Den offensive venstrebacken er rett og slett ikke i form, og da VG pratet med Petter Veland for litt siden om Real Madrid-krisen , uttalte eksperten at Marcelo i øyeblikket ikke var blant verdens 20 beste backer engang.

– Spillerne som skal dra lasset i Madrid, leverer ikke, konstaterte Veland.

Uten Marcelo fra start har Real Madrid vunnet to på rad, senest mot Sevilla på dette viset:

AS skriver at «Reguilón har tatt vare på sjansen han har fått på grunn av Marcelos dårlige form». Det har igjen gjort at Marcelo nå vurderer en overgang bort fra klubben, ifølge den spanske sportsavisen.

– For et par måneder siden var ikke det i tankene hans i det hele tatt, men nå har situasjonen forandret seg, er budskapet til avisen.

De lister opp én klubb som hans potensielt neste stoppested: Juventus. Det er på grunn av Cristiano Ronaldo, som gikk den veien, fra Real Madrid til Juventus, i sommer.

– Cristiano gir ikke opp tanken på å få Marcelo til Juventus. Han gjør det han kan for å overtale Marcelo til å komme til Torino-klubben, mener AS å vite.

Avisen skriver videre at selv om Juventus har Alex Sandro og Mattia De Sciglio til å bekle venstrebacken, er klubben positiv til å hente en spiller av Marcelos kaliber. Marcelo er uten tvil god i firkanten - se bare her:

– Handelen kommer uansett ikke til å bli enkel. Marcelo er fortsatt en viktig Real Madrid-spiller og klubben ønsker i utgangspunktet ikke å selge. For at det skal kunne bli virkelighet, må venstrebacken uttrykke et ønske om å dra. Noe à la det som skjedde med Cristiano forrige sommer... skriver AS.

