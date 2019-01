HET OVERGANG: Eirik Horneland er allerede presentert som ny trener for Rosenborg. Men når han tiltreder, hersker det mer tvil om. Foto: Morten Asbjørnsen / VG

Kilder til VG: Haugesund krever mer enn 6 millioner for Horneland

Rosenborg har gitt opp å komme til enighet med FK Haugesund om å kjøpe fri treneren Eirik Horneland (43). Etter det VG erfarer er avstanden mellom de to klubbenes tilbud på mer enn fem millioner kroner.

Publisert: 07.01.19

Rosenborg skal ha tilbudt haugalendingene opp mot 1,3 millioner kroner for Hornelands tjenester - et forbedret tilbud fra det første på rundt 1,1 millioner kroner .

Dette skal ha blitt avslått av FK Haugesund . I stedet skal klubben, etter det VG erfarer, ha kommet med et motbud på mer enn seks millioner kroner.

Dermed skal avstanden være på mer enn fem millioner kroner, og forhandlingene mellom partene er av den grunn avbrutt. Begge parter mener de har «strukket seg langt» for å løse konflikten.

– Vi greier ikke å bli enige med Haugesund, og tenker akkurat nå at vi ikke gjør mer i saken. Det er for lang avstand mellom partene og vi kommer til å la det gå til 1. februar, sier styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, til VG.

Stridens kjerne står på kontraktslengden til Eirik Horneland. Rosenborg og Horneland hevder at trenerens oppsagte kontrakt med FK Haugesund har oppsigelsestid ut januar, og at han kan lede sin første Rosenborg-trening 1. februar.

FK Haugesund hevder på sin side at kontrakten til Horneland utløper først 30. november i år. Dermed har partene et dårlig utgangspunkt for å forhandle om å kjøpe Horneland ut av kontrakten med FKH.

– Vi har faktisk og juridisk grunnlag for den påstanden, sier styreleder i FK Haugesund, Leiv Helge Kaldheim, til VG - uten å utdype hva dette grunnlaget er.

Horneland selv ledet treningen til FK Haugesund mandag formiddag , men var ikke spesielt snakkesalig med tanke på den betente konflikten han nå står midt oppi. Også han er klar på at han begynner som RBK-trener 1. februar - om ikke klubbene blir enige før den tid.

– Kaldheim forteller at den tellende kontrakten din ikke kan sies opp, og at om ikke klubbene blir enige, blir du her til november 2019?

– Ja, men da må du lese pressemeldingen min , så skjønner sikkert da at vi er uenige om det, sier han til VG.