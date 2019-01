FORTID: Erik Hoftun og Kåre Ingebrigtsen sammen på Rosenborg-benken. Foto: Blom, Christian / NTB scanpix

Ingebrigtsen og Hoftun vil ha mer enn seks millioner kroner av RBK

Kåre Ingebrigtsen har fått utbetalt tre millioner kroner av Rosenborg etter at han ble sparket, men fotballtreneren mener han har krav på mer. Totalt kan Ingebrigtsen og Erik Hoftun ha krav på over seks millioner kroner.

Publisert: 10.01.19 09:55 Oppdatert: 10.01.19 10:26

«RBK har mot Ingebrigtsens skriftlige uttrykte vilje utbetalt etterlønnsbeløpet på 3 millioner kroner. Ingebrigtsen har satt disse til side på egen konto, og disse avregnes mot erstatningen for tapt arbeidsinntekt frem til domstidspunktet», skriver hans advokat Stein Kimsås-Otterbech i sluttinnlegget som er sendt Sør-Trøndelag tingrett før hovedforhandlingen 21. januar.

Det var Adresseavisen som omtalte saken først, men også VG sitter på sluttinnlegget.

Vil ha lønn til 2020

Rosenborg og Kåre Ingebrigtsen er uenige i om oppsigelsen er gyldig. Det samme gjelder for assistenttrener Erik Hoftun, som har fått utbetalt etterlønn på 1.050.000 kroner, også det mot Hoftuns skriftlig uttrykte vilje.

«Erstatningen for tapt arbeidsinntekt knytter seg til perioden fra 19. juli 2018 og frem til domstidspunktet. Størrelsen på erstatningen vil derfor avhenge av tidspunktet for domsavsigelse. Erstatningsbeløpet knytter seg til arbeidsavtalens lønns- og bonusvilkår. Dersom domstidspunktet settes til 28, februar 2019, vil tapet utgjøre 3 750 000 kroner (1 750 000 kroner i lønn + 2 millioner kroner i bonuser). Når utbetalt sluttvederlag på 3 millioner kroner er trukket fra, er lidt tap på antatt domstidspunkt 750 000 kroner», heter det i sluttinnlegget fra Ingebrigtsens advokat.

Ingebrigtsen krever prinsipalt erstatning for lidt inntektstap frem til domstidspunktet, deretter løpende lønns- og bonusutbetalinger ut kontraktsperioden.

I sum kan dette utgjøre inntil 10 millioner kroner argumenterer Ingebrigtsens advokat, som setter opp dette regnestykket:

* Tapt grunnlønn 2019–2020: 6 millioner kroner.

* Bonus seriemesterskap 2019–2020: 1.400.000 kroner.

* Bonus cupmesterskap 2019–2020: 600.000 kroner.

Ingebrigtsen mener dessuten at han har krav på en «ikke ubetydelig» kompensasjon for tort og svie. Den tidligere RBK-trenerens advokat beskriver «den urettmessige avslutningen» av arbeidsforholdet som grovt klanderverdig fra Rosenborgs side.

RBK-advokat Kristian Nordheim skriver at Rosenborg er av den klare oppfatning at Ingebrigtsens ansettelsesforhold er lovlig. RBK mener det ikke er «rimelig» å tilkjenne Ingebrigtsen erstatning, og under enhver omstendighet ikke noe mer enn det RBK allerede har utbetalt.

Hoftuns krav kan det dreie seg om 2.750.000 kroner.

« Erstatning for fremtidig inntektstap fra domstidspunkt vil omfatte tapt grunnlønn og bonus frem til 31.12.20, eller en kortere periode dersom retten mener det ikke er grunnlag for å gi hele kontraktsvederlaget. Tapt fremtidig bonus bør uansett utmåles basert på de resultatene RBK oppnådde i perioden Hoftun var assistenttrener. I skrivende stund synes erstatning for fremtidig inntektstap å beløpe seg oppad begrenset til ca. kr. 2 750 000,-, avhengig av domstidspunkt og rettens vurdering », heter det i sluttinnlegget.

