Solskjærs nye Manchester-liv

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær har gått fra et tilbaketrukket familieliv i Kristiansund til å bli fulgt av paparazzier i England, hvor 45-åringen lovprises for jobben som Manchester United-manager.

Natt til torsdag for to uker siden ankom Solskjær luksuriøse The Lowry Hotel etter å ha ledet Manchester United til sin fjerde strake seier i bortemøtet med Newcastle.

Klokken var passert 01.00.