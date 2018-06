FORTVILET: Det så ikke ut til at Kjetil Wæhler hadde det spesielt godt da han måtte byttes ut etter 37 minutter. Foto: FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Wæhler gråtende av banen da Sogndal vant toppkampen

Publisert: 09.06.18 17:26

(Sogndal – Viking 1–0) Eirik Bakke og hans Sogndal kunne juble for tre poeng etter å ha slått Viking på hjemmebane, men en Kjetil Wæhler-skade la en demper på gleden.

Sigurd Haugen ga Sogndal en drømmestart på Fosshaugane Campus, da han sendte klubben fra saftbygda i ledelsen da kampen bare var tre minutter gammel.

Det ble kampens eneste scoring, men det var likevel nok av action.

Etter en halvtimes spill smalt det skikkelig. Viking-spissen Tommy Høiland ble revet over ende innenfor Sogndal-boksen, og da dommeren vinket spillet videre, spratt Høiland opp igjen og viste sin misnøye med avgjørelsen.

Høilands reaksjon fikk Sogndal-keeper Mathias Dyngeland til å tenne på alle plugger, og burvokteren gikk rett bort til Høiland, dyttet ham gjentatte ganger, mens han slengte av gårde noen gloser. Det førte naturligvis til at Høiland reagerte, og en rekke Sogndal- og Viking-spillere kom bort til de to kranglefantene, og det hele endte opp med å bli en seanse hvor samtlige involverte gikk rundt og dyttet på hverandre.

Reprisen viste at Høiland sannsynligvis ble snytt for et straffespark, men spillet burde også vært avvinket før den situasjonen oppsto. Midt på banen lå nemlig Kjetil Wæhler nede og holdt seg til hodet.

Gråtende av banen

I duell med nettopp Høiland fikk han seg en smell i foten, og mens han lå nede på kunstgresset, løp Viking-spissen inn i ham – slik at kneet hans traff hodet til veteranen.

Noen minutter senere ble Wæhler byttet ut, og ut ifra TV-bildene så det ut til at han hadde det skikkelig vondt, og det så ut til at Wæhler kjempet mot tårene.

Hvilken skade Wæhler eventuelt pådro seg vites ikke foreløpig, men Eurosport-kommentatoren spekulerte i om det kunne være en brukket nese.

Sogndal tok uansett alle tre poengene på hjemlig kunstgress, og står nå med fire strake seiere. Viking fikk på sin side forlenget sin tapsrekke fra to til tre kamper.

Sogndal fester grepet om 2.-plassen bak serieleder Aalesund, mens Viking – som har én kamp mindre spilt – er på 3.-plass, tre poeng bak sogndølene.