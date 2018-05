Juventus’ fjerde strake cupgull etter Donnarumma-tabber

Publisert: 09.05.18 22:52 Oppdatert: 09.05.18 23:15

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-05-09T20:52:35Z

(Juventus-Milan 4–0) To store keepertabber fra stortalentet Gianluigi Donnarumma (19) førte til at Juventus ydmyket Milan i den italienske cupfinalen.

Juventus har nå vunnet Coppa Italia fire sesonger på rad – samtlige utgaver etter at Massimiliano Allegri tok over for Antonio Conte. Før Allegri tok over Juventus hadde ikke klubben vunnet turneringen siden 1996.

Gianluigi Buffon og hans lagkamerater mottok pokalen i Roma uten å slippe inn mål i løpet av hele turneringen.

«Bianconeri» er også på vei mot sin syvende strake serietittel. Den kan de sikre på samme Stadio Olimpico om de tar poeng mot Roma søndag.

Juventus blir etter alle solemerker første klubb i en av Europas fem store ligaer til å vinne cup og serien fire sesonger på rad.

Tabber

Medhi Benatia, synderen på tampen i kampene mot Real Madrid og Napoli , fikk sin revansje da han første headet inn 1–0 vakkert etter 56. minutter.

Fem minutter senere avsluttet Douglas Costa fra returrommet. Den burde vært grei for Donnarumma, men 19-åringen slapp ballen mellom hendene.

I 64. minutt glapp Donnarumma, som skapte en såpeopera rundt egen situasjon sist sommer etter en svært god sesong, ballen på et hjørnespark. Benatia var raskest frempå spretten og sklidde inn 3–0.

Selvmål

Det ble til 4–0 da Nikola Kalinic stusset en corner inn i eget mål. Alle målene kom etter hjørnespark.

Mens Juve-spillerne feiret i den italienske hovedstaden, prøvde reservekeeper og kultfigur Marco Storari og lagkaptein Leonardo Bonucci å trøste en preget Donnarumma. Han er sett på som Buffons arvtager på landslaget, og veteranen ga også noen ord til Donnarumma etter siste blås fra dommeren.

Første omgang var jevnspilt uten noe som tydet på at det skulle bli en 4–0-kamp. Milan var nær et trøstemål på slutten da Blaise Matuidi satte ballen i egen stolpe.

Denne artikkelen handler om Juventus FC

AC Milan