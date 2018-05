FERDIG PÅ LANDSLAGET: Radja Nainggolan var med EM for Belgia, men er vraket til VM. Det tar han nå konsekvensen av. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Roma-stjerne gir seg på landslaget etter VM-vrakingen

NTB

Publisert: 21.05.18 14:54

FOTBALL 2018-05-21T12:54:18Z

Da Radja Nainggolan (30) ble vraket i Belgias foreløpige VM-tropp, svarte Roma-stjernen med å gi seg med alt landslagsspill.

Midtbanespilleren har lenge hatt et anstrengt forhold til landslagssjef Roberto Martínez, og den tidligere Everton-manageren droppet å ta ut en av nasjonens beste spillere da han kunngjorde den foreløpige VM-troppen mandag.

Selv begrunnet Martinez det med taktiske årsaker.

– Radja er en toppspiller. Årsaken er taktisk. De siste to årene har laget spilt på en spesiell måte. Andre spillere har hatt den rollen, sa han ifølge Belgias Twitter-konto og fortsatte:

– Vi vet at Radja har en veldig viktig rolle i sin klubb, men vi kan ikke gi ham den rollen i vår tropp.

– Har gjort alt

Like etter at troppen ble annonsert, gikk Nainggolan ut på Instagram og kunngjorde at han nå legger opp på landslaget.

– Veldig motvillig er min internasjonale karriere nå over. Jeg har alltid gjort alt jeg kan for å representere landet mitt. Å være seg selv kan noen ganger være brysomt... Fra denne dagen vil jeg være den største supporteren, skriver midtbanespilleren, tydelig misfornøyd med å bli utelatt fra den foreløpige troppen.

Martinez har tatt ut 28 spillere i sin bruttotropp. Troppen skal ytterligere trimmes, og kun 23 spillere får være med til VM.

Belgia spiller i gruppe G med Tunisia, Panama og England.

Radja Nainggolan er i «godt» selskap. Da landslagssjef Julen Loptegui offentliggjorde sin spanske VM-tropp i dag fant han verken plass til Alvaro Morata, Sergi Roberto, Marcos Alonso eller Vitolo.

Dette er Spanias tropp til VM:

Målvakter: David de Gea (Manchester United), José Reina (Napoli), Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao).

Sidebacker: César Azpilicueta (Chelsea), Alvaro Odriozola (Real Sociedad), Jordi Alba (Barcelona), Dani Carvajal (Real Madrid), Nacho Monreal (Arsenal).

Midtstoppere: Sergio Ramos (Real Madrid), Gerard Pique (Barcelona), Nacho (Real Madrid).

Midtbanespillere: Sergio Busquets (Barcelona), Marco Asensio (Real Madrid), Andrés Iniesta (Barcelona), Isco (Real Madrid), Saúl Ñíguez (Atlético Madrid), Thiago Alcántara (Bayern München), Koke (Atlético Madrid), David Silva (Manchester City).

Spisser: Iago Aspas (Celta Vigo), Rodrigo (Valencia), Diego Costa (Atlético Madrid), Lucas Vázquez (Real Madrid).

Dette er Belgias bruttotropp:

Målvakter: Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool); Koen Casteels (Wolfsburg), Matz Sels (Newcastle).

Sidebacker: Thomas Meunier (PSG), Jordan Lukaku (Lazio).

Midtstoppere: Vincent Kompany (Manchester City), Leander Dendoncker (Anderlecht), Laurent Ciman (Los Angeles FC), Dedryck Boyata (Celtic), Christian Kabasele (Watford), Toby Alderweireld (Tottenham), Thomas Vermaelen (Barcelona), Jan Vertonghen (Tottenham).

Midtbanespillere: Kevin De Bruyne (Manchester City), Mousa Dembélé (Tottenham), Yannick Carrasco (Dalian Yifang), Nacer Chadli (West Bromwich), Marouane Fellaini (Manchester United), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Youri Tielemans (Monaco), Axel Witsel (Tianjin Wuanjian)

Spisser: Dries Mertens (Napoli), Romelu Lukaku (Manchester United), Christian Benteke (Crystal Palace), Michy Batshuayi (Chelsea), Eden Hazard (Chelsea).