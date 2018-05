X-FAKTOR: Ranheims Mads Reginiussen (t.h.) blir gratulert med scoringen mot Odd i en seriekamp tidligere denne måneden. Foto: Ned Alley/NTB Scanpix

Historien viser at Ranheim kun trenger 11 poeng til for å unngå nedrykk

Publisert: 23.05.18 13:24 Oppdatert: 23.05.18 13:38

Overraskelseslaget Ranheim trenger bare 11 poeng til på de 19 siste kampene, så skal trønderne ha berget plassen i Eliteserien.

Ser man på poengfangsten siden det ble 16 lag i Eliteserien fra 2009-sesongen, holder det nemlig rent statistisk med 33,78 poeng for å unngå nedrykk.

Ranheim har allerede tatt 23 poeng på 11 kamper, ligger på bronseplass i serien og trenger bare snaut 11 poeng til for å være på trygg grunn. Eliteserielagene som har vært i kvalik de siste årene har i gjennomsnitt tatt 29,75 poeng.

To seirer til og en uavgjort på de siste 19 kampene, så skulle kvalikplassen i hvert fall være sikret...

– Det høres overkommelig ut, men man skal aldri være for sikker på det, sier Mads Reginiussen.

30-åringen med syv mål på åtte seriekamper for Ranheim er ferdig på jobb og på vei på trening når VG får has på ham.

– Vi håper at vi kan innkassere de 11 poengene der så fort så mulig. Jo fortere jo bedre. Får vi et par seirer til ser det unektelig bra ut.

Før sesongen var Ranheim dømt nord og ned. Det er kanskje ikke så rart. De endte som nummer fire i 1. divisjon i fjor.

Etter 11 serierunder denne sesongen har de bare Rosenborg og Brann foran seg på tabellen.

– Målet vårt før sesongen var å berge oss og spille i Eliteserien i 2019. Det var det eneste målet vi kunne ha. Alt annet hadde blitt for dumt.

– Men hva er det naturlige målet nå?

– Si det. Jeg tror først og fremst vi i fortsettelsen skal ha fokus på å nyte å spille fotball og kunne spille fotball med lave skuldre. Det er deilig, og det passer oss bra. Vi er best når vi tørr å slippe oss ned offensivt. Slipper vi å tenke så mye på tabellen, så er vi bedre. Derfor har vi plukket bra med poeng. Så får vi bare håpe vi ikke får noen veldig langvarige, tøffe perioder, sier Mads Reginiussen.

Han er innforstått med at Ranheim neppe kommer til å ta 2,09 poeng i snitt slik trønderne har gjort på de første 11 kampene, men lover at guttene kommer til å «kjempe hardt for de poengene som er igjen».

– Det ville vært veldig, veldig merkelig om vi skulle ta like mange poeng i snitt. Men vi har hatt en utrolig bra åpning og det er ingen som hadde turt å drømme om dette på forhånd. Vi synes det er artig å spille fotball.

Nordlendingen håper det skal bli artigere etter sommerpausen for da blir det lagt nytt kunstgress på hjemmebanen.

Kan bli bedre

– Jeg tipper det er mange andre lag som blir glade for det. Det underlaget har ligget der noen år, så det er på tide å skifte det ut, sier Reginiussen, som ikke tror Ranheim blir noe enklere å møte på Extra Arena selv om «gresset» blir nytt og moderne.

– Vi liker å spille ballen langs bakken, og det gjør vi best på gode baner. Vi kan jo håpe på at vi bare blir bedre.

PS! Brann rykket opp fra 1. divisjon og tok sølv i første forsøk i Eliteserien for to år siden. Akkurat nå har Ranheim bronseplassen etter at laget endte på en 4. plass i 1. divisjon sist sesong.

