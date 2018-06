NESTEN I MÅL: Lionel Messi (til v.) og Cristiano Ronaldo, her begge avbildet i fjor for klubblagene Barcelona og Real Madrid. Foto: LLUIS GENE / AFP

Derfor kan Messi eller Ronaldo bli tidenes fotballspiller etter VM

kommentar

Publisert: 14.06.18 11:56

FOTBALL 2018-06-14T09:56:14Z

VM er den viktigste scenen. Lionel Messi (30) og Cristiano Ronaldo (33) er de aller største stjernene. Skulle en av dem ta gullet i Russland, er tidenes fotballduell kanskje avgjort.

Portugal og Argentinas kapteiner er så eksepsjonelle at fotballdebatten i et drøyt tiår ofte har dreid seg om hvem av dem som til enhver tid har vært best. Vi har altså snakket om alle andre fotballspillere i én kategori, mens disse to har konkurrert på et helt eget nivå.

Mens Saudi-Arabia og Russland gjør seg klare til åpningskamp, Robbie Williams rensker stemmen for å opptre og Spanias nylig avskjedigede landslagssjef Julen Lotepgui sniker seg ut av passkontrollen, kan blikket heves.

Der man på engelsk snakker om «greatest of all times», beskriver «tidenes største » det kanskje best på norsk. Det holder jo ikke bare å ha vært best i en kortere periode.

Hvor gammeldags det enn høres ut i en tidsalder med klubbfotball på et høyere nivå enn landslag, og med Champions League og toppserienes milliardprestisje hvert eneste år: Det er VM som skaper de aller største legendene. For å bli vurdert som tidenes fotballspiller, bør man derfor ha ført landslaget sitt til gull i VM.

FIFAs vanstyre med korrupsjon, Russlands kritikkverdige holdning til menneskerettigheter og vertsnasjonens dopinghistorikk, ligger som skygger over det hele. Men det må være lov å mislike rammene, men elske fotballen.

Og som en spiss på det hele innta tilskuerrollen til stjernenes siste VM i hovedrollene. Fordi Messi er 35 år i Qatar-VM høsten 2022, og Ronaldo 37, er det nå vi trolig står ved et målsnøre.

Det er nå legender som Pelé, Diego Maradona – og litt bak der igjen Zinédine Zidane – kan forbigås – hvis man velger å vektlegge landslagsfotball i denne subjektive tankeleken. Som videoen under viser kan Argentina takke Messi for plassen i VM.

Ser man bare på klubbfotball, er det mulig å argumentere godt for Messi som nummer en og Ronaldo som nummer to allerede.

La oss ta en kikk på gladiatorene, da. På antall klubbtitler er Messi foran. Med ny CL-seier for Ronaldo og Real Madrid i vår, er det likevel rimelig jevnt:

Champions League: Messi 4 – Ronaldo 5

Ligagull: Messi 9 – Ronaldo 7

Cupgull: Messi 6 – Ronaldo 3

Andre cuper: Messi 13 – Ronaldo 10

Ser vi på scoringer, er det nært dødt løp. Ronaldos 654 mål er 38 flere enn to år yngre Messi.

Begge har fem gullballer i skapet – under mottar Ronaldo FIFAs pris i 2017:

Men hvem er best ? Messis teknikk, blikk og evne til å gjøre banen til et dansegulv hvor han dikterer bevegelsene for øvrig, har noe mer enn «bare» fotball i seg. Mens Ronaldo er enda mer ekstrem fysisk, en målmaskin – og en renvasket vinner.

At Messi har vært den dyktigste spilleren er derfor vanskelig å komme unna. Men for å dra en parallell til de norske skoger: Martin Johnsrud Sundby har kan hende vært en bedre skiløper enn Petter Northug også. Men med null individuelle gull mot trønderens fulle premieskap, er Northug den soleklare eneren når historien skrives.

Når begge går inn i sitt fjerde VM, like mange som Pelé spilte, er det uten den gjeveste medaljen i skapet. Den Pelé har hele tre av.

Messis OL-gull med U23-landslag fra 2008 vektes lavt her, sølvet fra VM for fire år siden er det nærmeste, og i Copa America har han blitt stoppet i finalen flere ganger. EM-gullet fra 2016 gjør faktisk Ronaldo best når vi snakker om mesterskap.

FIFA ga Maradona og Pelé delt førsteplass da århundrets spiller ble kåret i 2000. Hvem man så i hvilken alder, fotballens utvikling og individets påvirkning kontra laget rundt, gjør at vurderingen hver enkelt fotballfan gjør, blir avgjørende. Der Maradona løftet Napoli og Argentina til overraskende seirer, dominerte Pelé i hjemlig liga, i flere VM og han scoret 757 mål på 812 kamper.

Nå får de største Maradona-romantikerne ha meg unnskyldt, og jeg opplevde ham aldri i hans prime i 1986-VM. Men den positive dopingprøven fra 1994-VM gjør duellen enklere å avgjøre til brasilianerens fordel – riktignok basert på gamle videoklipp og skrevne kilder.

Så da er det følgende Pelé-statistikk Russlands to heteste spillere står overfor i min bok: Tre VM-gull. 16 nasjonale titler i Brasil. To Copa Libertadores-seirer. Syv gullballer. Alt levert på en helt annen tid, og ikke på det også den gang høyeste klubbnivået i Europa. Men utvilsomt enestående i verden i en lang periode.

Og altså fortsatt tidenes fotballspiller.

Men ett VM-gull er tilstrekkelig for å passere ham. Selv om «Cristiano Ronaldo, tidenes fotballspiller» klinger merkelig.

Som om VM ikke har nok spenning fra før, dyttes det herved likevel inn i potten.

I sluttspillet kan Ronaldo og Messi møtes i kvart- eller semifinale. I finalen er det bare plass til en av dem.

Og han kan vinne mer enn gull.

VM-profeten: Sett opp ditt tips her!