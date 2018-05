BANENS BESTE: Moussa Njie (i blått) lekte seg på Nadderud-gresset da Stabæk spilte 0–0 mot Vegard Eggen Hedenstad (i hvitt) og Rosenborg for et år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kalte RBK «et guttelag» – Njie tror Stabæk kan stoppe trønderne

Publisert: 13.05.18 16:28

For et år siden herjet Moussa Njie (22) med Rosenborg på Nadderud. Nå tror han Stabæks negative kurve kan snu mot trønderne på søndag.

– Stabæk har en tendens til å spille bra mot Rosenborg, sier Njie til VG.

En ankelskade har satt en stopper for 22-åringen i sesongåpningen. Søndag må han se oppgjøret mot Rosenborg fra tilskuerplass.

– Jeg vet at vi kan gjenskape det vi gjorde i fjor, sier 22-åringen som til tider herjet med Rosenborg i 0–0 kampen på Nadderud 14. mai i fjor.

Njie fikk en 7-er på VG-børsen og ble kåret til banens beste.

Samme børskarakter fikk Rosenborgs reservekeeper Arild Østbø, som vartet opp med en rekke viktige redninger og sørget for at Roseborg slapp med skrekken på Nadderud.

Njie selv følte Stabæk var så gode i deler av kampen at Rosenborg «så ut som et guttelag» på Nadderud-gresset.

– Hehe, jeg husker at jeg sa det, sier 22-åringen til VG et knapt år senere.

– Vi er selvfølgelig ikke favoritt i kampen nå på søndag, men jeg har troen. Vi har et godt lag, men vi må bare få det til å «klikke».

Tatt halvparten så mange poeng: – Tøft å sitte på sidelinjen

Det har ikke «klikket» spesielt godt for Stabæk i serieåpningen.

På samme tidspunkt i fjor (etter åtte serierunder), hadde Bærum-laget tatt 14 poeng og lå på en 5. plass i Eliteserien, kun ett poeng bak Odd på andreplass.

Denne våren har laget kun vunnet en kamp og står med syv poeng, kun to poeng mer enn Sandefjord på nedrykksplass.

I tillegg røk Stabæk ut av NM denne uken mot Mjøndalen.

– Det er tøft å sitte på sidelinjen når laget gjør det dårlig og man ikke får bidratt, sier Njie.

– Men det er en sterk gruppe. Uansett hvor dårlig vi har gjort det, så går det ikke utover stemningen eller humøret i spillergruppen, sier han og legger til at han tror trenden kan snu og at seirene vil komme – kanskje allerede mot Rosenborg til helgen.

Måtte fjerne løse beinbiter

Selv har Holmlia-gutten begynt å delta på fotballøkter med Stabæk igjen. Han må inntil videre bruke fotballsko med grusknotter på grunn av ankelskaden han ble operert for i januar.

Njie måtte gå av banen etter en takling i 0–5-tapet mot Brann 19. juni i fjor. Han var ute av spill i nesten tre måneder før han fikk et knapt kvarter i 1–1-kampen mot Aalesund 10. september.

– Jeg spilte med full kompresjonsteip på ankelen i alle kamper og på alle treninger. Det gjorde at jeg ikke kjente smerten, sier Njie, som spilte åtte av Stabæks ni resterende Eliteserie-kamper på høsten.

Han forklarer til VG at taklingen knuste en rekke små bein i ankelen hans og at det var «beinfragmenter som presset mot hverandre». Derfor ble det besluttet at han i januar måtte operere for å få fjernet de løse beinbitene i ankelen.

– Nå spiller jeg litt fotball og er med på fotballøkter, men det er vanskelig å vite når jeg er tilbake, sier 22-åringen.

– Jeg håper jeg kan være tilbake i kamp i løpet av juni, men hvem vet? Kanskje jeg er tilbake allerede mot Vålerenga?

Den kampen spilles på fotballens festdag 16. mai.