Mourinho uttaler seg om Solskjær: - Utrolige resultater

José Mourinho (56) er imponert over jobben Ole Gunnar Solskjær (46) har gjort i Manchester United.

Torsdag kveld var Mourinho gjest hos den russiske TV-kanalen RT Sport. Han har tidligere ikke villet uttale seg på direkte spørsmål om hans arvtaker i Manchester United , men nå roser han Solskjær etter den historiske triumfen mot Paris Saint-Germain.

Også Ajax-manager Erik ten Hag får anerkjennelse etter avansementet mot Real Madrid.

– Ajax- og Manchester United-resultatene er fenomenale. Hvis managerne har ansvaret for de dårlige dagene, har managerne også ansvaret for de gode dagene. For meg har ten Hag i Ajax og Solskjær for Manchester United oppnådd utrolige resultater, sier Mourinho.

BRAGD: Solskjær omtalte seieren mot PSG som en stor opplevelse. Her viser han sin kjærlighet til klubben og fansen. Foto: John Walton

– Spesielle dager

Før jul slet Manchester United stort under Mourinho. Da Solskjær tok over jobben hans, lå laget 11 poeng bak Chelsea på den Champions League-kvalifiserende 4. plassen.

Samtidig underpresterte stjerner som Paul Pogba, Romelu Lukaku og Marcus Rashford.

Siden den gang har Solskjær snudd det meste til det positive.

I 3–1-seieren over PSG ble Mourinho imponert.

– For Manchester United vil jeg si at det handler om det mentale aspektet, selvtilliten. For meg er det veldig spesielle dager for disse to mennene, sier Mourinho om Solskjær og ten Hag.

Vurderer PSG-oppgjøret

Han mener du kan se på Uniteds seier mot PSG på to ulike måter, den pragmatiske eller den analytiske.

Det begrunner 56-åringen slik:

– Når du går til kamper som mot PSG, kan du gjøre det på en pragmatisk måte og si at fotball ikke handler om det og det, men om resultater. Manchester United hadde fire skudd i løpet av 95 minutter og scoret tre mål. PSG hadde nesten 70 prosent ballbesittelse og mer enn 10 skudd, men de scoret bare ett. Det er den pragmatiske måte å se på fotball, at Manchester United scoret tre og fortjente å gå videre, sier Mourinho.

– Hvis du vil se mer analytisk på det, så ja, da kan du ta for deg disse tallene. Men jeg foretrekker heller å si at PSG hadde et fantastisk resultat på Old Trafford og at et lag som vinner 2–0 borte da må avslutte jobben på hjemmebane. På samme måte som PSG var taktisk gode i Manchester og skapte mange problemer for United, trodde de kanskje at de ville gjøre det samme igjen nå. Men det klarte de ikke.