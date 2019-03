STOPPET RAUL: Espen Johnsen med én av flere gigantredninger mot Real Madrid-legenden Raul. Til høyre Claus Lundekvam. Foto: Tore Berntsen

Keeper-mirakelet Jarstein aldri glemmer

BERLIN (VG) Snart 16 år har gått siden Espen Johnsen sto sin livs kamp mot Spania i Valencia. På lørdag er det Rune Jarstein (34) sin tur.

Det skjer når Norge spiller sin første EM-kvalifiseringskamp i gruppe F lørdag 23. Mars.

Stedet er det samme som høsten 2003 da Norge og Spania spilte den første av to play off-kamper til EM; majestetiske Mestalla i Valencia. De som så kampen glemmer aldri Espen Johnsens mirakelkveld: Spania hadde ifølge VG-børsen 14 målsjanser, Johnsen avverget flesteparten av dem i 1-2-tapet som holdt liv i EM-håpet.

«Norsk fotball har fått en gave fra oven. Han heter Espen Johnsen» utbrøt TV2-kommentator, nå langrennsjournalist Ernst A. Lersveen i ren eufori.

– Den kampen husker jeg veldig godt. Det hadde ikke vært dumt å gjentatt noe sånt, sier mannen som med all sannsynlighet tar over «stafettpinnen» på Mestalla, Norges førstekeeper Rune Almenning Jarstein .

Hertha Berlin-målvakten er forberedt på en tøff dag på kontoret. Spanjolene har mye å revansjere etter et svakt VM-sluttspill og ferske tap mot Kroatia og England i høst.

– Jeg har på følelsen at det kan bli like hektisk som den gangen (i 2003), men man vet aldri. Det viktigste blir uansett å tette igjen bak og ta vare på de mulighetene vi får, sier Jarstein.

Hans egen form er det i alle fall ingenting å si på. 34-åringen er ansett som en av Bundesligaens beste målvakter - og hadde nylig en mirakuløs involvering som ble kåret til “månedens redning” i Tyskland i feburar.

Nylig tok han imot VGTV-profil Bernt Hulsker på Hertha Berlins treningsfelt like ved legendariske Olympiastadion. Der duellerte de to ute på de nyslåtte gresset på Hertha-spillernes fridag.

SKAL STOPPE SPANJOLENE: Det er sjelden enkelt å vite hvem som er mest ivrig av keepertrener Frode Grodås og førstemålvakt Rune Almenning Jarstein. Det blir uansett tøffere avslutninger å bryne seg på enn dette når Norge tar turen til Valencia igjen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Men selv om Hulsker scoret mål både fra høyre og venstre i glansdagene, er det et lite stykke opp til nivået Jarstein møter daglig - og som venter på Mestalla om noen uker.

– De har verdensklassespillere, men først og fremst må vi tenke på at dette blir gøy med mye folk på et fantastisk stadion. Og så må vi ha trua på at vi faktisk kan få med oss poeng derfra, sier Jarstein som mener Norge blir bedre og bedre for hver samling med Lars Lagerbäck.

– Han gjør noe med oss, det er bare å se hva vi har fått til. Det er gøy å dra på samlinger nå og jeg håper det kan gjenspeiles i spillet på banen. Mot Spania må vi tørre å spille litt fotball.

PS! Selv om Espen Johnsen holdt liv i det norske håpet, endte returoppgjøret på Ullevaal Stadion i fullstendig fiasko da Johnsen spilte videre med skade og tabbet seg ut på det éne baklengsmålet. Reservekeeper Frode Olsen måtte ut å takle en tilskuer og fadesen endte til slutt 0-3, 1-5 sammenlagt.