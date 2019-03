Se Barcelona mot Rayo Vallecano på VG+ og Strive

Nedrykkstruede Rayo Vallecano har fem strake tap i ligaen, og skal spille det som kanskje er sesongens vanskeligste bortekamp mot serieleder Barcelona. Oppgjøret på Camp Nou er tilgjengelig for VG+-abonnenter.

Publisert: 07.03.19 16:51







Barcelona kommer fra to «El Clásico»-seirer borte mot Real Madrid, og har hele syv poengs forsprang til Atlético Madrid på tabellen.

Ivan Rakitic ble matchvinner sist, men Lionel Messi er – som vanlig – i en fantastisk scoringsform. Argentineren har 16 mål på sine 13 siste ligakamper.

Rayo Vallecano er i poengnød, rett og slett. Etter at laget vant fire, og spilte én uavgjort, i La Liga i perioden 23. desember til 28. januar.

Siden da har det gått fryktelig tungt. Ettmålstap mot Leganes, Espanyol, Atlético Madrid og Getafe, før det ble 0–2 hjemme mot Girona sist fredag.

Laget har to poeng opp til Celta Vigo på «trygg grunn» over nedrykksstreken. Det blir en tøff kamp for å beholde plassen i ligaen etter fjorårets opprykk.

Rayo Vallecano ledet for øvrig 2–1 i hjemmemøtet med Barcelona i november, men så scoret Barca to ganger i sluttminuttene og knep alle poengene.

I vår kan du også se disse kampene på VG+. Flere av kampene er ikke berammet til nøyaktig ukedag og tidspunkt av de to ligaene:

10/3 Barcelona-RAYO

17/3 Milan-Inter 20.30

7/4 Barcelona-Atletico Madrid

27/4 Inter-Juventus

19/5 Real Madrid-Real Betis

26/5 Sampdoria-Juventus

