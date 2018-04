Iskalde Bodø/Glimt scorer minst: – Det er ikke uflaks

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08 - Bodø/Glimt 0–0) Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen vet ikke helt hvorfor hans lag scorer så lite - men mener ikke det er ufortjent.

– Man får stort sett det man fortjener. For å ta et eksempel: Det er uflaks at vi ikke får straffe mot Rosenborg, men det er ikke uflaks at vi bommer på alle de store sjansene i den samme kampen. Det verste vi kan gjøre, er å begynne å komme med unnskyldninger, sier en krystallklar Glimt-trener til VG etter en målløse kampen i Sarpsborg .

Selv om Bodø/Glimt var nest best gjennom store deler av kampen, kunne de fort sikret alle tre poeng da de fikk straffespark to minutter på overtid.

Men Kristian Fardal Opseth, fjorårets så treffsikre toppscorer, satt ballen rett på Aslak Falch i Sarpsborg-buret.

Det ble den siste nedturen i en lang rekke skuffelser foran mål. I kun én av de siste seks kampene har de maktet å tegne seg på scoringslisten - og det målet scoret de ikke en gang selv. Da var det Andreas Hopmark som var så uheldig å sette ballen i eget nett for Kristiansund .

En stor kontrast fra fjorårets sesong, med 83 scoringer og rekord.

– Når vi kommer fra den sesongen vi gjorde i fjor, som OBOS-ligaens mestscorende gjennom tidene ... jeg må innrømme at det er litt overraskende, melder Glimt-treneren.

Men selv om Bodø/Glimt til sammen har mindre målpoeng enn erkerival Tromsøs Gjermund Åsen og Runar Espejord har hver for seg, klarer Knutsen å se det positive i situasjonen.

– Det viktige er at vi skaper sjanser, det synes jeg er positivt, vi vinner ofte sjansestatistikken. Jeg er overbevist om at det kommer, forklarer han sindig.

Kristian Fardal Opseth scoret to i serieåpningen mot Lillestrøm, men har siden slitt med å finne nettmaskene. Straffebommen på Sarpsborg Stadion ble en ny nedtur for 28-åringen, som gikk rett i spillerbussen etter kampen.

– Vi hadde jo håpet at han skulle få en selvtillits-boost med å score på en straffe, men han hadde fått tøff kamp fra Sarpsborg-stopperne og det var nok ikke riktig tidspunkt å sende ham fram, analyserer Knutsen.

Bodø/Glimts tre neste kamper er mot Molde, Strømsgodset og Tromsø.