Larsen så rødt da Vålerenga valset over Start: – En livsviktig seier

Publisert: 14.04.18 20:01 Oppdatert: 14.04.18 20:22

SØR ARENA (VG) (Start – Vålerenga 1–6) Simon Larsen møtte sin gamle klubb Vålerenga for første gang etter overgangen fra hovedstadsklubben. Det skulle vise seg å bli svært tungt for Start-kapteinen.

– Det svinger bra i fotball. Vi var bunnlag og folk hadde gitt oss opp ... i går. Nå er vi et topplag, solen skinner over Vålerenga. Vi vet hvordan fotball fungerer, sa en smilende Jonatan Tollås Nation til Eurosport og beskrev kampen som «en livsviktig seier» for klubben.

– ​Vi var gode i starten av sesongen, de to første, så var vi dårlige i to, så er vi god igjen i dag. Det handler om selvtillit. Alle spillerne har gode ferdigheter så det handler kun om å få selvtilliten inn i laget og med den seieren her så er vi forhåpentligvis tilbake på vinnersporet og gutta får litt troen på det, fortsatte Tollås til kanalen.

Kampen startet forholdsvis rolig med at begge lag trillet ball på sine egne banehalvdeler, men etter kun fem minutter spill fikk tidligere Vålerenga-spiller Simon Larsen marsjordre etter å ha felt Bård Finne på vei gjennom.

På det påfølgende frisparket tok VIF-kaptein Daniel Fredheim Holm ansvar og skrudde ballen nydelig over muren og i nettet bak en stillestående Benjamin Boujar, som kom inn for Håkon Opdal etter at sisteskansen skadet seg på oppvarmingen.

De fleste trodde nok at hjemmelaget skulle bli overkjørt av gjestene, men gultrøyene holdt god stand det neste kvarteret.

Ejuke herjet

Etter drøyt halvspilt førsteomgang kunne gjestene fra Oslo juble nok en gang. Damion Lowe hadde tilsynelatende full kontroll i bakre rekker, men klarte på mystisk vis å rote bort ballen. Sam Johnson overtok ballen og fant en Ejuke som var en fryd å se på i kveld.

Hjemmelaget med kun ti mann skulle likevel få sin sjanse. Kun minutter etter Vålerengas dobling mottok Tobias Christensen ballen etter gode kombinasjoner. Unggutten plasserte ballen nydelig i mål til side for Larsen Kwarasey.

Etter pausen hadde Vålerenga full kontroll på det som foregikk ute på Sør Arena denne lørdagskvelden.

Etter kun seks minutters spill av den andre omgangen får Finne stå alene etter at et skudd fra Fridjonsson treffer keeper Boujar. Returen satte den tidligere Brann-spilleren i åpent mål.

Det skulle bli enda verre for vertene utover kampen. Både Ejuke som var en av kampens giganter, Fridjonsson og Nation gjorde dette til en festaften for de tilreisende fra Oslo, og fastsatte sluttresultatet til hele 1–6.

Vålerenga klatrer til 2. plass i Eliteserien, mens Start fremdeles ligger i nedrykksstriden.

