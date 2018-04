SØR-AMERIKANSK DYNAMITT: Brasilianske Paulinho, uruguayanske Luis Suárez, brasilianske Philippe Coutinho og argentinske Lionel Messi. Foto: ALBERT GEA / X01398

Coutinho hovmesteren bak Barcelona-seier

Publisert: 14.04.18 18:08

(Barcelona - Valencia 2–1) Etter å ha blitt slått sensasjonelt ut av Champions League mot Roma, slo Barcelona tilbake i La Liga mot serietreer Valencia.

I servitør-rollen: Philippe Coutinho , som var nest sist på begge scoringene til den katalanske giganten.

Etter 15 minutter fikk Luis Suárez en enkel jobb med å forlenge ballen i mål på pasning fra eks-Liverpool-spilleren, og i det 51. minutt stanget Samuel Umtiti inn Barcelonas andre etter en corner slått av den brasilianske playmakeren.

Også Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen fikk vist seg frem.

Halvveis i den første omgangen slurvet burvokteren i oppspillsfasen, men viste klasse da han reddet skuddet fra Rodrigo Moreno fra kort hold.

Like heldig var han ikke rett før slutt, da Valencia fikk straffe etter en klønete takling signert kantspiller Ousmane Dembélé.

Det var første gang på to år og to måneder at Barcelona fikk en straffe mot seg på eget gress i ligasammenheng, ifølge tallknuser Alexis Martín-Tamayo .

Dani Parejo tok straffen, ter Stegen gikk riktig og så også ut til å redde forsøket fra elleve meter. Men etter å nærmest ha landet på ballen med siden, rullet den sakte over målstreken.

Det ble imidlertid ikke flere mål, og dermed nærmer Barcelona seg seriegullet i Spania. Laget har 14 poeng ned til Atlético (én kamp mindre spilt) med seks kamper igjen å spille.

– Seieren bringer oss et steg nærmere målsettingen vår. Det gjenstår fortsatt en del kamper, men vi har en god luke, sier Luis Suárez.

PS: Barcelona står nå med 39 strake ligakamper uten tap. Det er ny rekord i La Liga.