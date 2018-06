Argentina-sjefen om Messi i bok: - Har en pistol mot hodet

Publisert: 26.06.18 12:19

FOTBALL 2018-06-26T10:19:25Z

MOSKVA (VG) I boka til Argentinas utskjelte landslagssjef skriver han at Lionel Messi (30) blir ødelagt av de ekstreme forventningene om at han skal sikre landet et nytt VM-gull.

Det var i april i år at smakebiter fra Jorge Sampaolis bok ble sluppet, og treneren sparte ikke på kruttet:

– All negativiteten rundt Messi og landslagsfotballen ødelegger ham, fastslo treneren og fulgte opp:

– Messi har en pistol mot hodet, som heter VM, og hvis han ikke vinner det, blir han skutt og drept. Som et resultat av det, kan han ikke glede seg over talentet sitt.

Allerede i VM-åpningen mot Island presterte Messi et stykke fra sitt beste, og med et brent straffespark i tillegg, fikk han en skjev VM-start, noe VGTVs studio diskuterer under:

– Han har bodd borte fra Argentina i 19 år, og alle vil at han skal vinne vårt første VM siden 1986. Mot Island var Diego Maradona på tribunen, som han omtrent alltid er, og folk sammenlikner dem. Mange mener Messi må vinne et VM for å bli akseptert som den største, og tidligere har det vært problemer med at folk har sett på ham som mer spansk enn argentinsk, sar den argentinske VM-journalisten Sebastian Antonio (bildet under) til VG i starten av mesterskapet.

I pressesonen etter Island-kampen kom det argentinske laget nesten samlet, og mens de fleste spaserte raskt gjennom uten å svare, stoppet Messi opp to ganger. Resultat: Nærmest desperat ansamling foran ham slik at gjerdene nesten ga etter. Messi svarte noenlunde utfyllende, og brukte flere minutter, men var tydelig ukomfortabel.

– Presset på ham er stort, men da Sampaoli skrev det i boken sin tok han nok litt i. Han uttrykker seg veldig emosjonelt noen ganger, sier journalist Antonio.

Etter 3–0-tapet mot Kroatia, sa han at Messi så ut til å ha mistet troen på dette laget. Deretter kom rapportene om at spillerne ønsket å avsette Sampaoli som trener, men treneren fikk fortsette, og skal nå mønstre enda en ny oppstilling til skjebnekampen mot Nigeria. Sergio Aguerö er blant spillerne som vrakes, ifølge argentinsk presse.

Argentina er avhengig av å vinne sannsynligvis med mange mål for å avansere til 8-delsfinale.

– Slik kampen ble mot Kroatia, var det ikke til Mesis fordel. Vi skal prøve å gjøre det bedre, og vi håper at han skal få baller mye mer mot Nigeria, sa Sampaoli på pressekonferansen i går.

Verdens ifølge mange beste spiller har ikke vunnet med landet sitt i Copa America. Messi deltar i sitt fjerde VM. Fasit: Læregutt i 2006, ut på hodet i kvartfinalen mot Tyskland i 2010 og tapende finalist i Brasil for fire år siden.

Under Qatar-VM i 2022 vil Messi være 35 år gammel. Og hvis noen lurte på om hovedpersonen selv bryr seg:

– Drømmen hans er å vinne VM, sa moren Celia Cuccittini til argentinske Canal 13 forrige uke.

VGs tips: Uavgjort til pause

Vi har ikke helt fått oversikten over dette åpenbart talentfulle nigerianske laget. De underpresterte i åpningskampen mot Kroatia, og røk 0-2 . Men 2-0-triumfen over Island har satt laget i en posisjon der uavgjort kan holde mot Argentina i aften hva videre VM-spill angår. De har tempo i angrepet, og vet så utmerket godt at Argentina er sårbare i forsvar.

Argentina har flust med individuelt dyktige spillere, men det er noe seriøst feil med miksen i laget. Tabber får man ikke gjort så mye med kanskje. Men hvorfor forsøker man å spille seg ut av forsvaret gang på gang når det fungerer i så liten grad - det var nesten brutalt å se på mot et kroatisk lag som presset høyt. Her må søramerikanerne i angrep, det er ingen bønn.

1,42 på Argentina ved full tid er bare å overse - vi prøver en annen vri - med uavgjort til pause til 2,20 i odds . Spillestopp er 19.55, og din kanalvenn i kveld er TV 2 Sportskanalen.