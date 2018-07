STOLT: Follo-trener Mario Jovic (t.v.) hyller det Luka Modric (t.h.), og resten av det kroatiske laget, har fått til i VM. Bildet er fra 2015. Foto: Privat

Follos kroatiske trener om fotballen i hjemlandet: – Selekterer i ung alder

Publisert: 14.07.18 10:00

FOTBALL 2018-07-14T08:00:17Z

Follo-trener Mario Jovic (32) har jobbet med trenerutvikling for det kroatiske fotballforbundet og ledet akademiet i den kroatiske storklubben NK Osijek. Han er ikke overrasket over hjemlandets VM-suksess i Russland.

– I Kroatia er fotball sport nummer én. Kun i Zagreb er det 60 klubber med profesjonelle trenere. Hvis du ikke har trenerutdannelse, får du ikke trene barna. Det er vi som er ansvarlige for fremtiden deres, forteller Jovic.

Han har selv tatt A-lisenskurs, den nest høyeste trenerutdannelsen man kan ta hos UEFA. I Osijek var han hovedtrener for ungdomsakademiet, som blant annet har fått frem Domagoj Vida, stopperbautaen som ga Kroatia 2–1-målet i kvartfinalen mot Russland .

Selekterer i ung alder

– Hvordan har Kroatia klart å få frem verdensstjerner som Ivan Rakitic, Mario Mandzukic og Luka Modric?

– Det er ganske enkelt, når du ser på det i et logisk perspektiv. Vi selekterer barna fra ung alder. Trenerne i de mindre klubbene beholder ikke de beste spillerne sine. De ringer til en av storklubbene og forteller at de har en god spiller, slik at spilleren får bedre forutsetninger for å utvikle seg, sier Jovic, og fortsetter:

– Tenk deg hvis Vålerenga fikk de beste spillerne fra Oppsal, KFUM og andre klubber i området. Da får du mange av de beste spillerne på samme lag. Åtte av spillerne som fullførte semifinalen mot England har spilt i Dinamo Zagreb.

Selekteringen starter allerede når barna er 6–7 år gamle. Er du god nok tar det ikke lang tid før du flyttes til den beste klubben i området. Distansene i Kroatia er gjerne ikke større enn at foreldrene fortsatt kan kjøre barna frem og tilbake til trening.

– Trenerne blir glade når de sender vekk spillere til større klubber. Da vet de at de har gjort en god jobb.

Konkurranse-mentalitet

Jovic mener det er særlig én betydelig forskjell hvis man sammenligner mentaliteten i Balkan-landene med den norske.

– I Balkan er ikke konkurranse noe man skjuler. Fra ung alder ønsker vi å konkurrere mot alle. Det er derfor vi setter de beste spillerne sammen tidlig. Det handler ikke om gode forhold, eller utstyr, men om hvem som presterer best.

– Hva handler den kroatiske fotballfilosofien om?

– Filosofien handler om å ha ballen i laget. Men man må bruke ballen aggressivt, og få den fremover. Har du ballen kan du spille ditt spill. Alt handler om å ta de riktige avgjørelsene. Det innebærer også å gjøre ting enkelt. Disiplin med ballen. Det handler om laget, ikke individuell utvikling. Modric gjør det ofte bedre enn de andre, men han gjør det på en enkel måte.

Hyller Dalic

Kroatia er nå i sin første VM-finale i landets historie. Før dette mesterskapet var tredjeplass i 1998-VM deres beste resultat, da de slo Nederland 2–1 i bronsefinalen. Jovic er full av lovord om hva landslagssjef Zlatko Dalic har fått til i dette mesterskapet.

– Han tilfører virkelig noe betydelig til dette laget. Han fortalte at da han skulle gjøre et bytte i ekstraomgangene mot England ville ingen bli byttet ut. Han prøver ikke å finne opp noe nytt, og ønsker heller ikke å fremme seg selv. Han gir spillerne full støtte, og troen på at de kan klare det. Spillerne vet allerede hvordan de skal spille fotball, han gir dem bare instruksene. Det er fordelen til Kroatia. Dalic skjønner hva det vil si å være landslagssjef, mener Jovic, og legger til:

– I startoppstillingen mot England hadde spillerne tilsammen 86 trofeer, samt ni Champions League-titler. England hadde 19 trofeer og ingen Champions League-vinnere.