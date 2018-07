PÅ LAGET: Kylian Mbappé (f.v.), Luka Modric og Denis Tsjerysjev er tre av spillerne på VGs drømmelag. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Her er VGs drømmelag i VM – foreløpig

Publisert: 15.07.18 08:16

FOTBALL 2018-07-15T06:16:29Z

MOSKVA (VG) Vi har plukket ut det vi mener er VMs drømmelag, men holder døren åpen for endringer helt til finalen er ferdigspilt.

Ettersom den aller viktigste kampen gjenstår, mener vi at det er for tidlig å konkludere med et ferdig drømmelag for VM. Men vi gir dere våre foreløpige vurderinger – med de mulige utfordrerne som kan få en plass på laget basert på hva som skjer i søndagens finale.

Laget er satt opp i en 4–4–2-formasjon og er basert på spillernes prestasjoner i hele mesterskapet. Gode prestasjoner i utslagsrundene vurderes naturlig nok tyngre enn i gruppespillet, og det er vanskelig å unngå at det er en fordel å være en del av et lag som har nådd langt.

Drømmelaget er satt opp av VGs fem journalister som har dekket VM i Russland den siste måneden: Arilas Berg Ould-Saada, Trond Johannessen, Øyvind Herrebrøden, Ole Kristian Strøm og Øyvind Brenne.

Er du enig eller uenig i laget vårt? Hva er ditt drømmelag? Send dine innspill og meninger i kommentarfeltet!

Keeper: Danijel Subasic (Kroatia)

Ikke like kjent som Lloris og Thibaut Courtois, som også har vært glitrende, men Subasic har vært enda mer avgjørende: Sensasjonell i straffekonken mot Danmark, leverer igjen i samme øvelse mot Kroatia, før han serverer noen kanonredninger i semifinalen mot England. Stolpeskuddet til Harry Kane går via ham først takket være en kjemperedning.

Utfordrer: Hugo Lloris (Frankrike). Avgjørende prestasjoner i finalen kan vippe dette i hans favør.

Høyreback: Kieran Trippier (England)

Noen stusset over at ikke Kyle Walker spilte i den høyre vingback-posisjonen, men tvilerne ble raskt stille: Trippier har levert et praktfullt mesterskap. Solid defensivt, men kanskje først og fremst en ressurs offensivt med sin gode innleggs- og dødballsfot. Banens beste mot Colombia i åttedelsfinalen. Scorer et flott frispark i semifinalen mot Kroatia.

Utfordrer: Benjamin Pavard (Frankrike). Ny og ukjent før mesterskapet, men har overbevist. Solid defensivt og scorer kanskje VMs fineste mål mot Argentina.

Midtstopper: Raphaël Varane (Frankrike)

Kanskje verdens beste midtstopper i 2018, etter å ha vunnet Champions League med Real Madrid og ledet Frankrike til finale i VM. 25-åringen har blitt en ubestridt lederskikkelse i det franske laget. Scoret et viktig mål mot Uruguay i semifinalen. Har det meste som stopper, inkludert sjeldent høy fart som redder laget hans fra mange problemer.

Utfordrer: John Stones (England). Ekstremt viktig for at England lykkes med å spille seg ut bakfra. Har tatt ansvar som leder. Men faller, i likhet med laget, sammen etter pause mot Kroatia.

Midtstopper: Dejan Lovren (Kroatia)

VM har vært en revansj for den tidligere hardt kritiserte Liverpool-stopperen, som har fulgt opp en fin vårsesong på klubblaget med å lede et godt Kroatia-forsvar til finale. Beinhard i hodet, tøff i duellene, en leder på banen og en strålende figur utenfor. Samarbeidet med Domagoj Vida har vært godt.

Utfordrer: Diego Godín (Uruguay). Bunnsolid. Kan ingenting for at Uruguay røk ut mot Frankrike, og ville trolig vært på VM-laget hvis laget hadde nådd litt lengre.

Venstreback: Lucas Hernández (Frankrike)

Dette er uten tvil den posisjonen hvor det er «enklest» å spille seg til en plass på VM-laget. Men den aggressive og defensivt solide Frankrike-backen har levert trygge prestasjoner i hver eneste kamp – og krydret det med en flott målgivende pasning mot Argentina. Atlético skal være glade de forlenget kontrakten hans – og økte utkjøpsklausulen – rett før VM.

Utfordrere: Ivan Strinic (Kroatia) og Diego Laxalt (Uruguay). Det er ikke flust av gode alternativer i denne posisjonen, men begge disse har gjort gode inntrykk.

Høyrekant: Denis Tsjerysjev (Russland)

Kanskje den mest overraskende spilleren i mesterskapet. Startet på benken i åpningskampen, men kom inn og scoret to mål mot Saudi-Arabia. Scoret også mot Egypt. Men høydepunktet var scoringen i kvartfinalen mot Kroatia. Et uventet, men vakkert eventyr.

Utfordrer: Hirving Lozano (Mexico). Et av de store gjennombruddene i mesterskapet. Glitrende mot Tyskland og Sør-Korea i gruppespillet.

Sentral midtbane: N’Golo Kanté (Frankrike)

Den lille midtbaneterrieren er trolig Frankrikes aller viktigste spiller. Alltid godt posisjonert for å bryte opp motstanderens spill, har gjenvunnet flest baller i VM sammen med Luka Modric, takler, løper – og mister svært sjelden ballen. Gjør også midtbanepartner Paul Pogba til en bedre spiller.

Utfordrere: Paul Pogba (Frankrike). Har tatt store steg under VM. Den store lederen til Frankrike. Spiller enkelt, bidrar defensivt og ser endelig ut til å klare å tilpasse seg et lag. Ikke svært involvert offensivt, men det tar andre franskmenn seg av.

Sentral midtbane: Luka Modric (Kroatia)

Kanskje mesterskapets beste spiller, i hvert fall før finalen. Ligger i toppen på nesten alle statistikker, både offensivt og defensivt: Kontrollerer kampene med pasningsspillet, er blant de som har skapt flest sjanser i VM, har scoret to mål, er den beste ballvinneren sammen med Kanté – og har løpt mest av samtlige spillere.

Utfordrere: Ivan Rakitic (Kroatia). Ikke like toneangivende som sin midtbanepartner, men likevel helt avgjørende for at Kroatia når så langt. Ett mål i gruppespillet mot Argentina.

Venstrekant: Eden Hazard (Belgia)

Belgias beste spiller med god margin. Har vært god i hver eneste kamp, og ifølge statistikktjenesten Opta banens beste både mot Tunisia, Japan, Frankrike og England. Tre mål og to målgivende pasninger er en pen fasit for bronselagets store stjerne. Alltid livsfarlig når han utfordrer med ballen.

Utfordrere: Ivan Perisic (Kroatia). En utypisk venstreving, men ofte god i de store kampene, som i semifinalen mot England hvor han både scorer og har en assist.

Spiss: Kylian Mbappé (Frankrike)

VMs nest yngste spiller har vært en av de beste. Startet tregt mot Australia, men skjøt fart fra og med andre kamp mot Peru, da han scoret vinnermålet for Frankrike. Høydepunktene er de to målene og strafferaidet mot Argentina samt den magiske piruett-pasningen til Olivier Giroud mot Belgia.

Utfordrer: Romelu Lukaku (Belgia). Scorer fire mål og leverer en strålende prestasjon på vinnermålet mot Japan, men leverer ikke mot Frankrike og scorer alle målene sine mot svak motstand i Tunisia og Panama.

Spiss: Mario Mandzukic (Kroatia)

Den hardtarbeidende kroaten har ikke scoret like mange mål som Harry Kane eller Romelu Lukaku, men han har scoret viktigere mål. Først en helt avgjørende utligning mot Danmark i åttedelsfinalen, deretter vinnermålet som sendte Kroatia til finalen på bekostning av England. I kvartfinalen mot Russland hadde han en målgivende pasning og var blant banens beste spillere.

Utfordrer: Harry Kane (England). Toppscorer i VM med seks mål, men fem kom i gruppespillet mot Panama og Tunisia, og halvparten av målene kom på straffe. Svak mot Sverige og Belgia i kvart- og semifinalen.