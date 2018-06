Real Madrid-treneren brast i gråt: – Den tristeste dagen i mitt liv

Publisert: 14.06.18 21:27

Følelsene tok overhånd da Julen Lopetegui (51) ble presentert som ny Real Madrid-trener.

– I går var den tristeste dagen i mitt liv, bortsett fra da moren min døde, sier Julen Lopetegui, som ikke klarte å holde tårene tilbake mens salen applauderer.

Han ble torsdag kveld presentert som ny Real Madrid-trener på Santiago Bernabéu – allerede dagen etter at han fikk sparken som spansk landslagstrener.

Etter en lang og tårevåt pause klarte Lopetegui å fortsette:

– Men i dag er den lykkeligste dagen i mitt liv.

51-åringen begynte sin spillerkarriere i Castilla, Real Madrids andrelag, og spilte én kamp før førstelaget. Fra 2008 til 2009 trente han andrelaget, og nå får han som oppgave å følge opp Zinédine Zidanes tre strake Champions League-triumfer som Real Madrid-sjef.

Det var nettopp forhandlingene med Real Madrid som skulle koste Lopetegui et VM-eventyr som spansk landslagssjef. Den spanske fotballpresidenten fikk beskjed om Real Madrid-avtalen kun fem minutter før klubben publiserte en pressemelding. Det var en oppførsel han ikke kunne akseptere, så Lopetegui var ferdig på dagen.

– Så fort det var noe å si, var Rubiales den første som fikk vite det. Jeg ville ha en pressekonferanse den dagen, men kunne ikke. Det eneste motivet mitt var å være ærlig og transparent. Jeg er veldig rolig, det er vi alle, for vi har opptrådt på en helt profesjonell og ærlig måte. Hvis noen vil mene noe annet, kan de det. Men vi har vært profesjonelle, ærlige og tydelige, svarer Lopetegui.

Den nye Real Madrid-treneren får støtte av klubbpresident Florentino Pérez, som kritiserer det spanske fotballforbundets håndtering av saken.

– Det var en absurd reaksjon av misforståelse og stolthet, som hadde som mål å skade prestisjen til Real Madrid, sier Pérez ifølge The Guardian .

Han forklarer årsaken bak den plutselige pressemeldingen slik:

– Vi kom til enighet svært raskt, så vi ønsket å være åpne for å unngå rykter og spekulasjoner under VM. Det var ingen grunn til at Julen Lopetegui ikke skulle være på benken til det spanske landslaget i morgen. Vi har medfølelse for ham og at han ikke kunne oppnå målet om suksess med landet sitt.