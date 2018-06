Kokain-suspenderte Paolo Guerrero sikret Perus første VM-seier på 40 år

Publisert: 26.06.18 17:53 Oppdatert: 26.06.18 18:25

FOTBALL 2018-06-26T15:53:21Z

(Australia - Peru 0–2) Under en måned før VM-start fikk Peru-kaptein Paolo Guerrero (34) sin kokaindom midlertidig opphevet av sveitsisk høyesterett. Det feiret han med scoringen som sikret Perus første VM-seier siden 1978.

Kampuret stod på 49 minutter da Christian Cueva, som bommet det skjebnesvangre straffesparket i åpningskampen mot Danmark, danset seg inn i Australias felt og fikk tuppet ballen videre.

Med en mann i ryggen dunket Paolo Guerrero til, og ballen gikk i en «socceroo» og forbi målvakt Mathew Ryan til 2–0.

Børs: Australia - Peru AUSTRALIA (4–2–3–1)

Mathew Ryan 4

Joshua Risdon 5

Trent Sainsbury 5

Mark Milligan 5

Aziz Bechich 5

Mile Jedinak 6

Aron Mooy 6

Mathew Leckie 5

Tom Rogic 5

Robbie Kruse 4

Tomi Juric 4 Innbyttere:

Tim Cahill 5

Daniel Arzani 5 Totalt: 54 PERU (4-2-3-1):

Pedro Gallese 6

Luis Advincula 5

Christian Ramos 6

Anderson Santamaria 6

Miguel Trauco 5

Renato Tapia 5

Yoshimar Yotun 5

Andre Carrillo 7

Christian Cueva 6

Edison Flores 5

Paolo Guerrero 8 og banens beste. Innbyttere:

Pedro Aquino 5 Totalt: 63 Sjanser: 6–4 Kampvurdering : 4 Dommervurdering : Sergej Karasev (Russland). 6 - Lettdømt kamp, men Karasev løser det godt og lar spillet flyte fint. Vurdert av Jens Friberg og Marius Guttormsen

1–0 kom på et skikkelig kremmerhus fra André Carillo, på målgivende fra ingen andre enn Guerrero.

Allerede før kampen var de slått ut av VM etter to tap på kamper, men det brydde de ikke seg om. De flere tusen tilreisende sør-amerikanerne eksploderte i gråt, Peru sikret seg en poengmessig ubetydelig, men følelsesmessig vital triumf - deres første VM-seier siden 1978.

Og banens beste spiller var den største helten av dem alle.

Kokain-dømt

Men at han i det hele tatt kom seg til VM, var slettes ingen sikkerhet. Høsten 2017 kom nyheten som knuste nasjonens håp før VM: Paolo Guerrero ble utestengt etter å ha testet positivt på kokain.

Spilleren selv hevdet at sporene kom fra koka-te, ble først trodd og gitt klarsignal til å spille i Perus første VM på 36 år - før idrettens voldgiftsrett (CAS) økte suspensjonen til 14 måneder og dermed sørget for at Guerrero ville gå glipp av VM.

Nyheten førte til landesorg og samtidig massiv mobilisering. 50 000 peruvianere samlet seg for å protestere mot avgjørelsen til den sveitsiske domstolen.

Selv VM-motstanderne kom til Guerreros forsvar. Et brev signert de tre andre kapteinene i gruppe C, Danmarks Simon Kjær, Frankrikes Hugo Lloris og Australias Mile Jedinak, ble sendt til FIFA, i håp om å oppheve folkeheltens suspensjon.

Hørt til slutt

Til slutt ble alle bønner hørt. CAS gikk til slutt med på å oppheve dommen midlertidig, mens den ventet på anke til den sveitsiske høyesteretten. Doping-dommen ble ikke endelig opphevet og han står fortsatt i fare for å måtte sone de gjenværende månedene.

Han startet ikke åpningskampen mot Danmark, til det manglet han kamptrening, og klarte ikke tegne seg på scoringslisten mot Frankrike. Men mot Australia løsnet det altså.

Også superveteranen Tim Cahill (38) hadde muligheten til å bli den femte spilleren i historien med scoring i fire VM på rad. Men, som resten av sine landsmenn, klarte han aldri å finne nettmaskene. Danmarks uavgjortresultat mot Frankrike gjorde at Australia uansett ikke ville gått videre.

PS! Med 0–0 i kampen mellom Frankrike og Danmark går begge disse lag videre fra gruppe C, med franskmennene på førsteplass. Hvem de møter i åttedelsfinalen avgjøres når Nigeria, Island og Argentina skal kjempe om én plass klokken 20 i kveld.