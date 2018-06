OFRE: Den russiske TV-kommentatoren raser blant annet mot Hördur Magnússon (t.v.) og hans frisyre – og mot islendingene som «viking-tapere». Bildet er tatt etter lørdagens kamp mot Argentina. Foto: Victor Caivano / TT NYHETSBYRÅN

TV-kjendis raser mot Island: Fatter ikke hvordan noen kan beundre «viking-taperne» som ikke kom seg til Amerika

Publisert: 19.06.18 09:07

FOTBALL 2018-06-19T07:07:53Z

MOSKVA (VG) Russlands mest kjente sportskommentator skjeller ut Islands VM-lag – og islendinger generelt – på det groveste.

Det gjør han i en enetale på sin egen youtube-kanal – på vei til søndagens kamp i Rostov mellom Brasil og Sveits.

Vasilij Utkin (46) fatter ikke hvordan noen kan elske det islandske laget – og han mener islendingene er «viking-tapere» som aldri kom seg til Amerika – men strandet på Sagaøya.

– Jeg vet at det er mange som beundrer Island, men jeg fatter ikke at de kan gjøre det, sier Utkin – og fastslår «de har vel ingen annen måte å spille på».

– Si meg, hvordan er det mulig å beundre humper på veien? Hvordan kan du beundre noen som kom på besøk og som knuser din yndlings krystallvase? Hvordan kan dette bli beundret, spør den kjente TV-kommentatoren retorisk og fortsetter:

– Disse folkene kom for å ødelegge fotballen. Til slutt blir det en vegg som kan motstå skudd fra tanks eller kanon. Hvem kan beundre en slik vegg?

Vasilij Utkin er omdiskutert blant mange sportsinteresserte russere, men samtidig meget profilert.

– Det er viking-tapere som fant ei øy som ikke engang sauene bodde på. De dro ikke videre til Amerika. De ble værende der.

– De er typisk sønner av mammas venninne. Det er to typer utseende hos spillerne, fortsetter Utkin og snakker om at Hördur Magnússon med sin frisyre tilhører den ene og Aron Gunnarsson som den andre typen – som «vennen til mammas venninne», eller «som kanskje faktisk er sønnen».

Mens den islandske Kanal 2 Sport-profilen Tomas Thor Thordarson til VG uttaler at «Island er det beste LAGET i verden», så er Utkin full av grums når han skal omtale Sagaøyas utvalgte i knattspyrnu.

– Dette er ikke fotballens idé. Slik beveger sildestimene seg utenfor Island. Den samme bevegelsen.

Den russiske TV-kommentatoren mener at det islandske laget er et utslag av folks kamp for å overleve på øya uten i Atlanteren.

– Hvordan kom dere hit for å forstyrre oss når vi vil se på fotball, tordner Utkin videre.

– Jo fortere islendingene pakker sakene sine og kommer seg hjem til vulkanene sine, jo bedre.

Vasilij Utkin ble landskjent som sportsanker i TV-kanalen NTV på 1990-tallet og har siden jobbet for en rekke TV-kanaler og radiostasjoner – samt vært kommentator i flere aviser og tidsskrifter i Russland. Under VM jobber han for hovedkanalen Pjervyj.

Det har vært mange omdiskuterte saker rundt Utkin. I 2006 gikk CSKA Moskva til sak mot Utkin etter at han hadde hevdet at en kamp mellom CSKA og Rostov var avtalt. Etter først å ha blitt dømt, anket Utkin og avisen Sovjetskaja Sport – og vant fram. Han har også blitt beskyldt for å ha kastet et glass vodka i ansiktet på en kollega og å ha sovnet mens han kommenterte en Champions League-match.

Utkin uttaler seg også om politikk og har vist støtte til Putin-fienden Aleksej Navalnyj, som ble sluppet ut av fengsel på VMs åpningsdag.