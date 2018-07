HERJER: Adama Diomandé har tatt Los Angeles og USA med storm. Foto: USA TODAY Network / Sipa USA

Landslagsdøren åpen for Diomande etter historisk god MLS-start

Publisert: 09.07.18 15:28 Oppdatert: 09.07.18 15:54

FOTBALL 2018-07-09

Hverken Zlatan Ibrahimovic, David Villa eller Robbie Keane kan måle seg med Adama Diomandes start på karrieren i USA. Og landslaget følger med.

– Han har vært inne på landslaget tidligere og fått muligheten. Og han er utvilsomt på «bruttolisten» nå. Han har fått et oppsving siden han kom til LAFC og har muligheter til å spille seg inn på landslaget igjen.

Det sier Per Joar Hansen, assistenttrener på landslaget, til VG.

Det var mange LAFC-fans som fortvilte da Marco Ureña og Carlos Vela forlot klubblaget for å representere henholdsvis Panama og Mexico i VM, men i deres fravær har nyervervelsen Adama Diomandé steppet opp og levert varene.

Historisk god

Han gjort mer enn det, faktisk. Som Los Angeles FC-spiller har han allerede rukket å bli kåret til månedens spiller i MLS, og han noterte seg for ni scoringer og to målgivende på sine første syv kamper.

Diomande hadde en historisk god start på livet i USA. Han banket inn syv scoringer på sine første fem kamper – noe ingen andre har gjort før ham.

Mens Zlatan Ibrahimovic, som anses som den største stjernen i den amerikanske ligaen har notert seg for elleve scoringer totalt, er Diomande bare to scoringer bak – med seks kamper mindre spilt enn svensken.

Og Zlatan hadde etter sine fem første kamper for LA Galaxy scoret tre mål - og han sto med samme antall scoringer etter syv kamper.

I skrivende stund scorer Diomande i snitt hvert 53. minutt.

«Perry» sier til VG at han og landslagssjef Lars Lagerbäck ga svært mange spillere sjansen i deres første år som sjefer for det norske landslaget. Kanskje for mange. Men at Diomande kan tilføre landslaget noe, er Perry ikke i tvil om.

– Vi opplever ham som en kraftspiss. Han har bra fart, er god i boks og er litt sånn «øyeblikkets mann». Fysikken og farten hans gjør at han kan gjøre ting litt ut av det blå. Han har blitt brukt i litt ulike roller, litt som kant og litt som spiss. Hos oss ville han vært en ren spiss, sier Perry.

Natt til søndag noterte «Dio» seg for to nye scoringer – inkludert et brassespark – som du kan se i videovinduet under:

Gjenforent med Bradley

Diomande fikk sin landslagsdebut i 2015, og har siden notert seg for elleve kamper med det norske flagget på brystet. Han har imidlertid ikke spilt siden 0–2-tapet for Nord-Irland i mars 2017.

Nå er muligheten her igjen, når Norge går i gang med Nations League til høsten . Det til tross for at Lagerbäck tidligere har vært skeptisk til nivået i USA .

– Det er en liga som er under utvikling. Det er en liga med mange gode individuelle spillere, men som lag vil jeg si at det er skandinavisk nivå over ligaen. Men MLS kommer bare til å bli bedre og bedre, slår Perry fast.

Det kan Diomande også bli, og ifølge Perry, skal man ikke undervurdere det at Diomande har blitt gjenforent med Bradley.

– Det betyr veldig mye. Det er et stort pluss at han blir hentet av en god trener som kjenner ham godt og vet hvordan han skal få maks ut av «Dio».

28-åringen spilte under Bradley i Stabæk, og da scoret han spinnville 25 mål på 26 kamper, før Hull hentet ham til England .

Etter hvert ble det bare mindre og mindre spilletid for «The Tigers». Men nå smiler livet for Holmlia-gutten, og dersom det blir landslagsspill til høsten, har Perry et par råd til spissen som ved å bli kalt opp til landslaget, må gi seg ut på en drøyt ti timer lang reise.

– Det er ikke optimalt, men du går. Se på for eksempel Ola Kamara. Hvis du har rett mental innstilling, skal det ikke være noe problem. Det er individuelt fra spiller til spiller, men de blir gode å reise der borte. Det handler først og fremst om å få et godt flysete så du får optimalisere flyturen, sier han lattermildt - men med et snev av alvor.