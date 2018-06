SVEVER VIDERE: Cristiano Ronaldo viser frem spensten for publikum på Luzhniki stadion etter å ha satt kampens eneste mål mot Marokko. Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS

«Uthvilt» Ronaldo sprudler av overskudd: – Forskjellen er formen

Publisert: 21.06.18 08:55 Oppdatert: 21.06.18 09:11

FOTBALL 2018-06-21T06:55:30Z

MOSKVA (VG) (Portugal–Marokko 1-0) Cristiano Ronaldo (33) stuper frem og feirer med å sprette i været. Det virker som tidenes målscorer i europeisk landslagsfotball har kommet til et mesterskap med tidenes overskudd.

Og trolig handler forklaringen om at Real Madrid-stjernen har «valgt sine slag» gjennom klubbsesongen: Han spilte «bare» 44 av 62 mulige Real Madrid-kamper, der Champions League ble prioritert (spilte hvert minutt), cupen fullstendig ekskludert, og 11 La Liga-kamper gikk uten Real Madrids største stjerne (noe av forklaringen en skade i sesongstarten).

I VM så langt er han mesterskapets store spiller: Fire mål på to kamper og ti avslutninger. Etter fattige tre mål på sine tre foregående VM – på 13 kamper og 70 avslutninger!

Hyller form og talent

Men dette er første VM hvor Cristiano Ronaldo har reist med en litt forsiktigere matching i klubblaget i månedene i forkant. Selv om det naturligvis må påpekes at også han er blitt fire år eldre siden sist ...

Cristiano Ronaldos Real Madrid-sesong La Liga: Spilte 27 av 38 (byttet ut i 7 av de 27 kampene) Champions League: Spilte 13 av 13 (hvert eneste minutt) Cupen: Spilte 0 av 6 (aldri i troppen) Spansk supercup: 1 av 2 (byttet inn i den første) Klubb-VM: Spilte 2 av 2 (hvert eneste minutt) UEFAs supercupfinale: 1–byttet inn med 7 min. igjen Totalt: 44 av 62 kamper

–Få spillere spiller 44 kamper, nå høres det ut som han har spilt 20. Mange lag og spillere har ikke spilt 44 kamper en gang, korrigerer Portugal-trener Fernando Santos overfor VG på spørsmål om Portugal nå drar fordelen av det.

– Forskjellen på ham er formen–og talentet hans, så klart. Det drar vi fordel av nå, og det tror jeg vi kommer til å gjøre videre, fortsetter Santos – som oftest en alvorlig mann, besatt av å vinne trofeer, ikke fotballhjerter, men som bød på et sjeldent smil da han forklarte Ronaldos forvandling fra tidligere VM.

–Treneren hans er god, svarer mannen som har styrt Portugal siden etter VM i 2014 ...

Til mesterskapet i Brasil kom Ronaldo skadet og ble en voldsom skuffelse . Han hadde – da som nå – tatt Real Madrid til finaleseier i Champions League , men slet med en muskelskade og fikk behandling, som ifølge ham selv ikke hjalp.

– Jeg var ikke «fit» nok. Hadde det ikke vært VM, ville jeg ikke spilt, avslørte han i en dokumentar et års tid senere.

Dominant

Nå er han så til de grader «fit». Trener Santos har aldri utad lagt skjul på at spillet legges opp etter supermannen med trøye 7, og duoen gikk rett i «taktikkprat» på sidelinjen da Ronaldo jogget av Luzhniki til pause etter å ha scoret det som viste seg å bli kampens eneste mål mot Marokko.

Men i Russland så langt er Ronaldo mer enn bare scoringer; VG har sett begge Portugals kamper fra tribunen og mot Spania totaldominerte han i innledningen, han flikket, løp, oppmuntret, satte opp lagkameratene til scoringssjanser.

Ronaldo har tre «nøkkelpasninger» så langt, han tar returløp, og han går ned og hjelper laget på defensiv dødball (riktignok som fri mann).

–Verdens beste hodespiller

– Vi snakker om en gradvis utvikling her, fra en leken dribler til å bli den fremste goalgetteren. Han er verdens beste hodespiller, har best bevegelser i feltet, han er sjelden skadet, vanvittig fysikk og mental styrke. Han er så sulten, mener FC København-manager Ståle Solbakken, som sto overfor en «tidligere» utgave av Ronaldo da hans danske klubb møtte Real Madrid høsten 2013 .

Solbakken hadde gitt én beskjed til keeper Johan Wiland før kampen: Ikke forlat streken på dødball. Corneren kom, Wiland gikk ut, ballen inn fra Ronaldos hode – og Solbakken reagerte med å skjelle ut sin egen keepertrener på benken på Santiago Bernabéu.

– Alle snakker om å ta ham ut i feltet, men ingen klarer det. Det vitner om smartnessen hans, påpeker Solbakken, og dét var det heller ikke Marokko klarte etter tre minutter og 57 sekunder av andre kamp i gruppe B.

– Han er som portvin , sier Fernando Santos.

Portugal-treneren rakk å jobbe med Ronaldo som en 18-årig, klassisk dribleving i Sporting for 15 år siden, men var relativt tidlig med å plassere Ronaldo som ren spiss.

Gjennom en årrekke var Portugal like 4-3-3 som Rosenborg ønsker å være, men i 2015, under EM-kvalifiseringen til gullmesterskapet i Frankrike, endret Santos til 4-4-2 og satte Cristiano Ronaldo på topp. I samme rolle som Zinédine Zidane stort sett har brukt ham i sin nylig avsluttede , gullkantede Real Madrid-epoke.

Zidanes genigrep

Dessuten er det Zidane som overtalte Ronaldo til å tenke annerledes , at han ikke måtte spille og score i hver kamp, men at det å byttes ut, stå over kamper og hvile mer var fornuftig på dette stadiet av karrieren.

– Ronaldo begynte å akseptere det, for han skjønte at Zidane hadde rett, har Guillem Balagué, forfatter av Ronaldos biografi, tidligere forklart for VG .

I Russland-VM kan Zidanes grep være grep gull verdt – for Portugal. Da kan muligens nasjonen tilgi franskmannen som sendte dem ut av både EM 2000 og VM 2006.

Og Ronaldo?

Det var på Luzhniki stadion i Moskva han scoret da han vant sin aller første Champions League-finale (2008), det var på Luzhniki han tok toppscorerrekorden for europeiske landslagsspillere (onsdag).

Og det er på Luzhniki VM-finalen spilles om 24 dager.