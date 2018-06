Ronaldo overrasker med geiteskjegg: Tolkes som nytt Messi-stikk

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 20.06.18 13:40 Oppdatert: 20.06.18 14:08

Cristiano Ronaldo (33) lar – for en sjelden gangs skyld – ansiktshåret vokse. For å sende et signal til erkerivalen?

«VAR» (videodømming) er så langt 2018-VMs heteste forkortelse. Men tett bak følger nok «GOAT» – en forkortelse for «greatest of all time» (tidenes beste).

Før mesterskapet ble Lionel Messi nemlig portrettintervjuet av Paper Magazine, som tok bilder av den argentinske stjernen med en levende geit, som en referanse til det nevnte ordspillet.

Svaret kom raskt fra Messis store rival, Cristiano Ronaldo , på VMs andre dag: Portugiseren feiret sin første av tre scoringer mot Spania «som en geit» – ved å klø seg på haken. Ifølge nyhetsbyrået AP var det en klar melding til Lionel Messi (30): «I am the GOAT!»

Men Real Madrid-stjernen gir seg ikke med det. På vei inn på stadion i Moskva før VM-kampen mot Marokko ble en blunkende Ronaldo avbildet med et ferskt «geiteskjegg». Uvant kost fra den vanligvis glattbarberte 33-åringen.

Den profilerte Sports Illustrated-journalisten Grant Wahl er blant de som umiddelbart tolker Ronaldos siste sprell som et stikk til Messi:

«Cristiano Ronado tar GOAT-debatten til et nytt nivå», skriver ESPN FC på Twitter .