STOR DAG: Denis Tsjerysjev jubler etter å ha satt inn sin straffe mot Spania. Foto: YURI CORTEZ / AFP

Måtte svare på dopingspørsmål i går – sendte Spania ut i dag

Publisert: 01.07.18 19:31

(Spania–Russland 1–1, 4–5 etter straffer) Han har bodd i Spania siden han var to år gammel, og har tilbrakt hele sin profesjonelle karriere der. Søndag var Denis Tsjerysjev (27) med på å sende sitt «andre hjemland» hjem.

Denis Tsjerysjev har hatt et strålende mesterskap for Russland, og det ble ikke akkurat noe dårligere da hans Russland sendte Spania ut av VM .

Og mens denne søndagen ble en jubeldag av de sjeldne for 27-åringen, var lørdagen preget av helt andre omstendigheter.

Tsjerysjevs far, Dimitri Tsjerysjev, hevdet nemlig, ifølge det russiske magasinet Sport Weekend, at sønnen Denis benyttet seg av veksthormoner i oppkjøringen til mesterskapet. Disse beskyldningene måtte Russland-helten svare for.

– Jeg vet ikke hvor journalisten fikk det fra. Kanskje misforsto de pappaen min, kanskje skjønte de ikke hva som faktisk skjedde. Jeg har aldri brukt noen ulovlige substanser, sier Tsjerysjev junior til The Telegraph.

Sjefen for det russiske antidopingbyrået uttalte til Sunday Telegraph at de kommer til å se nærmere på uttalelsene fra pappa Tsjerysjev.

Oppvokst i Spania

Men i mellomtiden vil Denis Tsjerysjev og hans russiske landslagskolleger hylles i hjemlandet. Russland sendte Spania ut av VM i åttedelsfinalen, og er klare for kvartfinalen, hvor de møter enten Kroatia eller Danmark.

Til tross for tre scoringer før Spania-kampen, ble Tsjerysjev vraket fra startoppstillingen til åttedelsfinalen.

Men da Tsjerysjev kom inn for Alexander Samedov etter 61 minutter, gjorde han sine saker godt, og det var han som satte inn Russlands fjerde og siste straffespark – før Igor Akinfeev ble den store helten ved å redde Iago Aspas’ avgjørende straffe.

Se alle straffene fra kampen i videovinduet under! Saken fortsetter under videoen.

Kanskje var det ekstra stort for Tsjerysjev å være med på å slå La Roja ut av turneringen. Selv om han er født i Nizjnij Novgorod i Russland, tilbrakte han mer eller mindre oppveksten sin i Spania.

Pappa Tsjerysjev spilte nemlig for Sporting Gijón fra 1996 til 2001, og da var det naturlig for Denis Tsjerysjev å bo i Spania.

– Jeg føler meg halvt spansk og halvt russisk, har Tsjerysjev uttalt til El Pais tidligere.

– Jeg var født i Russland, og i hjemmet mitt snakker vi russisk, men det var i Spania jeg vokste opp. Jeg har russiske trekk i personligheten min, men jeg oppfører meg som en spanjol.

Siden har han tilbrakt hele sin karriere i Spania. Han har vært i Real Madrid, Sevilla, Valencia og Villarreal, og har med andre ord god kjennskap til de aller fleste i den spanske landslagstroppen.

Og nå har han vært med på å sende de ut av VM.