UT I KULDEN? Stefan Johansen på trening på Ullevaal denne uken. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Kaptein Johansen innser at han kan bli vraket

FOTBALL 2018-09-06T06:30:23Z

SANDVIKA (VG) Landslagskaptein Stefan Johansen «gleder seg enormt» til Nations League-oppgjøret mot Kypros, men innser at plassen hans er truet etter en tung Premier League-start.

– Konkurransen er tøff, så det er ingen som kan føle seg sikker på laget. Jeg har forhåpninger om å spille, og man skal uansett være klar til å komme inn fra benken, sier Fulham-spilleren til VG under landslagets pressetreff i Sandvika onsdag.

Han kan vise til én nittiminutter, i ligacupen mot Exeter, og tre innhopp i Premier League så langt denne sesongen. Det skjer etter forrige sesongs maraton. Johansen startet totalt 46 kamper i ligaen (inkludert play off) da Fulham rykket opp.

Stoler på sjefen

Nå ser han at det er naturlig å diskutere hvem som skal starte på Norges midtbane. Sander Berge og Mohamed Elyounoussi er trolig klare valg, mens det er jevnere mellom Johansen, Markus Henriksen, Iver Fossum, Fredrik Midtsjø og Martin Ødegaard.

– Slik stemningen er i gruppen nå, så føler jeg at det ikke har så mye å bety hvem som starter. Hvis jeg blir benket, så kommer jeg til å støtte opp om laget. Det er også en del av min rolle som kaptein, sier Johansen.

– Hva med situasjonen din i Fulham?

– Skrur man tiden to år tilbake, så måtte jeg kjempe for en plass på laget da også. Jeg har en god dialog med manageren (Slaviša Jokanović), og han har forklart situasjonen. Det tar litt tid å sette laget når man har hentet inn så mange nye, og jeg er sikker på at jeg skal få mine sjanser.