KLAR: André Hansen håper egentlig at han spiller så godt at han slipper å komme med kjemperedninger mot Celtic. Foto: Knut Espen Svegaarden

André Hansen: – Fikk aldri en fair sjanse på landslaget

FOTBALL 2018-09-19T10:49:49Z

TRONDHEIM (VG) André Hansen (28) syntes 50 reisedøgn i året ble for mye, så lenge han «ikke fikk en fair sjanse», som han beskriver situasjonen på landslaget.

Publisert: 19.09.18 12:49 Oppdatert: 19.09.18 13:26

Og tross storspill i RBK:

– Det er dødt. Ingen interesse fra utlandet, sier keeperen til VG.

Det er André Hansens oppsummering av de to tingene mange har lurt på denne høsten: «Hvorfor er han ikke på landslaget» – og «Hvorfor spiller han fortsatt for Rosenborg.»

VG SPESIAL : Følg gullkampen her

André Hansen møter VG på Lerkendal før avreisen til Glasgow, Skottland. Han er avslappet, rolig og fokusert der han sitter i Adidas-genseren sin. Han var mannen som reddet Rosenborg inn i Europa League 2018/19. Og forrige helg, mot Vålerenga, hadde han en kjemperedning – rett før Issam Jebali scoret seiersmålet i Oslo.

Dette sier Hansen om gullkampen:

Men tross storspill gjennom hele sesongen, er André Hansen fortsatt i Rosenborg. Og han spiller fortsatt ikke på landslaget.

– Det er mange momenter rundt dette med landslaget og mitt nei, begynner RBK-keeperen.

– For det første, jeg er ikke redd konkurranse. Da hadde jeg aldri holdt på med dette. Men etter fem år bak Rune Almenning Jarstein, og etter hvert Ørjan Håskjold Nyland, føler jeg at jeg ble litt glemt, på en måte, sier André Hansen.

Det ble tre landskamper på alle disse årene. Så kom «sommercampen 2016», et slags mini-EM for Norge. Og da Rune Jarstein ikke kunne spille, gikk begge kampene til Ørjan Nyland.

– Da måtte jeg tenke meg om. I 2017 var det 50 reisedøgn. Jeg holdt på med studier og jeg hadde et barn på vei. Så jeg følte at jeg måtte prioritere, så lenge jeg ikke følte at jeg fikk en fair sjanse på landslaget. Og da sa jeg nei, forklarer André Hansen.

Han legger til at landslagsdøren ikke er lukket – for godt.

– Jeg har gitt beskjed om at jeg stiller opp hvis det er krise. Jeg er nordmann, patriot. Men rekkefølgen er ganske klar akkurat nå: Rune Jarstein står i mål i Bundesliga og for Norge. Han er en klar nummer én. Og da blir jeg enten to eller tre. I øyeblikket ønsker jeg ikke det, er Hansens konklusjon.

– Nå er jeg bare supporter. Jeg ser alle kampene, men etter fem år måtte jeg gi slipp. Jeg fikk oppleve mye, mange store kamper, mange flotte stadioner. Men jeg kom aldri gjennom nåløyet. Og da er det like greit å si stopp, sier André Hansen.

Så du disse to (!) strafferedningene fra Hansen?

Han har nok å gjøre. En småtass tar tid. Det samme gjør jobben som advokatfullmektig i Trondheim. André Hansen er ikke helt som andre fotballspillere. Han har fullført jusstudiene, tatt en master. Og det med noe å «falle tilbake på», etter karrieren, er kanskje med på å gjøre at et utenlandsopphold ikke er så viktig?

– Det hadde vært gøy, men sannheten er at det er dødt, det er ingen interesse. Jeg føler at karrieren min har gått den rette veien, men det har likevel ikke ført til interesse. Nå har jeg skiftet agent, så får vi se hva som skjer. Jeg er opptatt av lojalitet, så jeg forholdt meg til kontrakten jeg hadde med agentfirmaet Stars & Friends, i fire år, uten at de fikk «gravd fram noe». Men nå har jeg byttet. Så får vi se hva Jim Solbakken kan komme opp med, sier André Hansen.

Han forteller at han ikke reiser på «hva som helst heller».

– Kanskje er jeg kresen. Men skal jeg reise, så må jeg vite at jeg blir satset på, at jeg får en fair sjansen til å vise meg fram. Jeg er ikke ute etter noen garanti, men jeg vil spille fotball, ikke sitte på benken, sier André Hansen. Han mener det var noe interesse fra en klubb i 2016, men at klubben trolig «ikke la nok penger på bordet».

– Da Rune Jarstein etablerte seg i Hertha Berlin, så var håpet at det skulle åpne markedet for oss andre norske keeperne. Rune har vist vei, men foreløpig har det i hvert fall ikke skjedd noe. Og husk: Mange av de keeperne som har fått sjansen de siste årene, har enten vært lån eller Bosman-spillere. Keeperne er fortsatt ikke de det betales mest penger for i europeisk fotball, med noen få unntak, mener André Hansen.

– Jeg har det veldig bra i Rosenborg, her kjemper vi om titler hver sesong, og så lenge vi også spiller i Europa så skal ikke jeg klage, sier keeperen – som bare er blitt bedre og bedre de siste årene. Mange mener han er Rosenborgs beste keeper gjennom historien.

– Jeg lærte mye av Einar Rossbach i Odd. Og av Jørn Jamtfall i Rosenborg. Så har jeg mikset dette til mitt eget. Jeg bruker munnen mye, men har sluttet å kjefte. Men dirigering er viktig for meg. Kommunikasjon. Og så skal forsvaret vite at de kan stole på meg.

Det er det viktigste for meg, sier Rosenborg-keeper André Hansen – som gleder seg til å spille for 60 000 på Celtic Park torsdag kveld.

Slik vurderer Rekdal gullkampen: