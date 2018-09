KNUSTE ISLAND: Denis Zakaria (t.v) setter inn 2–0 etter 23 minutter spill i Sveits mot Island. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Marerittstart for Hamrén og Island

(Sveits-Island 6–0) Tidligere RBK-trener Erik Hamréns debut som Island-trener kunne knapt blitt verre. Sveits kjørte over islendingene, som opplevde sitt største tap på 17 år.

Publisert: 08.09.18 19:53 Oppdatert: 08.09.18 20:21

For da Mehmedi nærmest løp inn 6–0 i St. Gallen hadde det lenge vært klart at dette rett og slett ble en marerittstart for Island på Nations League. Sveits sto for en overkjøring fra de tok ledelsen etter 13 minutter ved Steven Zuber.

Den ledelsen var doblet til pause. Men det fortsatte i 2. omgang. Det stoppet ikke før etter ytterligere fire scoringer for hjemmelaget.

På sidelinjen måtte svensken Erik Hamrén, som har tatt over som ny landslagstrener etter VM, se at alt gikk galt. Det var rett og slett klasseforskjell på de to lagene. Hamren forlot den sørafrikanske klubben Mamelodi Sundowns for å ta over som Islands landslagstrener i sommer. Verre kunne starten knapt blitt.

For dette er Islands største tap siden siden 0–6 for Danmark i Parken i oktober i 2001. Men Island har en helt annen status i Fotball-Europa nå enn dengang, etter de siste årenes prestasjoner.

Brutal start

-Det er en maktdemonstrasjon, sa TV 2-kommentator Peder Mørtvedt mot slutten av kampen om Sveits.

Da hadde Zuber, Zakaria, Shaqiri, Seferovic, Ajeti og Mehmedi scoret hvert sitt mål for hjemmelaget. Det hjalp ikke at de tilreisende islanske supporterne dro i gang det velkjente taktfaste heiaropet. Dette var en ydmykelse for Island. Det måtte også kapteinen Gylfi Sigurdsson, som hadde bursdag i dag, konstatere.

Nations League skal gi lagene en ekstra sjanse til å nå EM om snart to år før den tradisjonelle EM-kvalifiseringen drar i gang til våren. Island er i Nations League-gruppe med Sveits og Belgia. Med bare tre kamper igjen etter den første kampen fikk Island en brutal start på gruppespillet. I neste kamp venter Belgia på Island.

Forventningene til Island har blitt store de siste årene etter at laget først kvalifiserte seg til EM og der sjokkerte med kvartfinaleplass. Da slo de blant annet England i åttendelsfinalen.

Siden spilte de også meget sterkt i den påfølgende VM-kvalifiseringen da de gikk til sommerens mesterskap fra en meget tøff gruppe.

I VM ble det imidlertid stopp i gruppespillet. Der gikk Sveits et steg lenger, før de tapte mot Sverige. I denne kampen var derimot forskjellen på lagene enorm.