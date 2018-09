I NORGE: Luis Pimenta trente Kongsvinger i 2016. Her fra en kvalikkamp om opprykk til Eliteserien borte mot Jerv i Grimstad. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Pimenta suspendert etter mobbe-anklager i Brommapojkarna

I 2016 gjorde Luis Pimenta stor suksess med Kongsvinger. Nå får han ikke lede Brommapojkarna i helgens kamp mot Malmö etter anklager om mobbing.

Publisert: 01.09.18 10:50 Oppdatert: 01.09.18 11:19

– Laget ledes midlertidig av assistenttrenerne, bekrefter sportssjef Daniel Majstrovic på klubbens egne sider.

Fredag kom Aftonbladet med en gransking hvor de hevder at flere i Brommapojkarna føler seg mobbet under regimet til Pimenta. Nå skal klubben selv gå over beskyldningene - mens Pimenta suspenderes.

Suspensjon Ifølge den norske arbeidsmiljøloven betyr suspensjon at man ikke får gjøre sine arbeidsoppgaver mens en sak granskes: § 15-13. Suspensjon Dersom det er grunn til å anta at en arbeidstaker har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed etter § 15-14 og virksomhetens behov tilsier det, kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å fratre arbeidsforholdet mens saken undersøkes. Det skal vurderes fortløpende om vilkårene etter første ledd er oppfylt. Dersom dette ikke er tilfelle, skal suspensjonen straks oppheves. Suspensjon utover tre måneder må være begrunnet i forholdets særlige art. Arbeidstaker beholder den lønn vedkommende hadde på suspensjonstidspunktet frem til suspensjonen opphører. Ved suspensjon gjelder bestemmelsene i §§ 15-1, 15-4 og 15-12 tilsvarende så langt de passer. Kommentar til arbeidsmiljøloven § 15-13 – suspensjon Suspensjon betyr at den ansatte midlertidig fratas både arbeidsrett og arbeidsplikt.

Mens arbeidstaker er suspendert består arbeidsforholdet, og den ansatte har blant annet krav på lønn.

Suspensjon må ikke forveksles med permittering eller permisjon

For at virksomheten kan suspendere en ansatt må det foreligge grunn til å tro at den ansatte har gjort seg skyldig i vesentlig mislighold av sine plikter. Videre må det være nødvendig for virksomheten å suspendere den ansatte midlertidig inntil spørsmålet om avskjed er nærmere utredet. Kilde: Norsk arbeidsmiljølov

– Vi har bestemt at ansvarlig trener tar timeout fra sine oppgaver under arbeidet med utredningen, sier Majstrovic, tidligere svensk landslagsspiller.

Malmö søndag

Gonçalo Pereira er assistenten som vil lede Brommapojkarna mot Malmö søndag. Pimenta tok med seg landsmannen til klubben i viner.

Norske Bajram Ajeti, som nå spiller i Eskilstuna, er en av dem som går ut mot sin gamle trener:

– For å være helt ærlig, så er dette en av de beste dagene i år, sier klubbens tidligere spiller Bajram Ajeti til Fotbollskanalen etter Aftonbladet avsløring.

Under cupfinalen havnet Pimenta i krangel med Ingebrigtsen:

Ikke problemer i Kongsvinger

Portugiseren trente Kongsvinger til cupfinale 2016. Espen Nystuen, daglig leder og sportslig leder, avfeier at klubben hadde noen lignende opplevelser med Pimenta.

– Jeg leste saken i Aftonbladet, men vi kjenner oss ikke igjen i det. Luis lyktes veldig godt hos oss i å skape en god kultur, sier Nystuen til VG.

PS! Pimenta har selv ikke kommentert saken. Brommapojkarna har foreløpig hatt en svak sesong og ligger på 14. plass - tredje sist.

Her stormet Pimenta banen etter at Kongsvinger snudde kampen mot serielederen: