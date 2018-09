UTLÅNT IGJEN: Martin Ødegaard ble i august lånt ut til nederlandske Vitesse fra Real Madrid. Her er han på landslagstrening tirsdag formiddag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ødegaard reagerer på Drillo-uttalelse: – Jeg er fortsatt 19 år

FOTBALL 2018-09-04T13:50:35Z

SANDVIKA (VG) Etter at Martin Ødegaard (19) valgte nederlandske Vitesse som sin nye utlånsdestinasjon, har meningene rundt utvikling hans blusset opp igjen.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 04.09.18 15:50 Oppdatert: 04.09.18 16:11

– Det er klart det er mange meninger. Mange rare meninger også. Det er mye man stusser litt over. Men det er sånt som hører med. Man blir jo vant til det også, men det hadde vært greit å kunne gjøre et valg og stå ved det selv i stedet for å lese hva alle andre sier. Jeg har ikke så stort behov for å drive å se hva alle andre mener lenger, sier Martin Ødegaard til VG.

Forvirret over «Nations League?» Derfor kan den nye EM-veien gjøre det lettere for Norge

– Ikke helt enig

Sist i rekken av «Ødegaard-evalueringer» var trenerlegenden Egil «Drillo» Olsens. I et NTB-intervju uttalte den tidligere landslagssjefen at Ødegaard «hadde sikkert vært litt fattigere, men kanskje en bedre fotballspiller» hvis han hadde blitt værende i Strømsgodset helt til nå i stedet for å signere for Real Madrid. Det har 19-åringen, som i august ble lånt ut til nederlandske Vitesse Arnhem , fått med seg.

– Uten at jeg har noe stort behov for å kommentere det, så er jeg vel ikke helt enig i at det hadde vært bedre. Jeg er fortsatt 19 år, og det er tidlig å avskrive 19-åringer i Norge som spiller i Nederland, synes jeg, sier Ødegaard om Drillos uttalelse.

– Vil du si at det har påvirket deg gjennom disse årene at alle skal ha en mening om hva du gjør?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg føler at jeg har klart å stenge det ganske bra ute, i hvert fall. Jeg føler jeg har gjort alle valgene basert på hva som har vært bra for meg, og hva jeg mener selv. Folk har jo ment noe helt siden jeg slo igjennom i Strømsgodset, men jeg føler at jeg har klart å kjøre på med det jeg vil hele veien.

Ler av Fjørtoft-tirade

En annen som har delt sterke meninger om Ødegaard, er Viasport-profil og tidligere landslagsspiller Jan Åge Fjørtoft, som kom med denne tiraden mot ungguttens kritikere:

«Det jeg synes er interessant i fotballdebatten, er når forståsegpåerne på sosiale medier skal begynne å ta Martin Ødegaard ned. Han er 19 år. 19 år», sa Fjørtoft blant annet i Viasport-sendingen. Den Real Madrid-eide unggutten ler når VG tar opp tordentalen, som han har fått med seg.

– Han er jo fin, Jan Åge. Han er bra på å prate. Jeg synes han sa mye bra, og så er det ikke alt jeg skal stå for. Men jeg setter pris på at han sier slike ting, sier Ødegaard.

Som feller følgende dom over egen utvikling:

– Jeg føler jeg tar steg hele veien, og føler jeg spilte en god sesong før jeg skadet meg i fjor. Jeg gjorde et par gode landskamper og har vist at jeg har tatt steg. Jeg er absolutt fornøyd med det.

– Forstår du om folk hadde forventet at du spilte på en enda høyere hylle enn Vitesse nå, etter halvannet år på utlån i Heerenveen?

– Ja, det er forståelig at folk tenker sånne ting, og jeg kunne sikkert gått til større klubber og ligaer, men for min del er det viktigst å spille når man går på lån, og å ha en trener som tror på deg. Det føler jeg at jeg har der. Jeg er veldig fornøyd med det og føler det er et veldig bra steg for meg nå, sier 19-åringen til VG.