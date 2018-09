Pogba-perle startet United-uklassing

(Young Boys-Manchester United 0–3) Champions League-starten til Manchester United og stjernen Paul Pogba var overbevisende. Men etterpå langet Jose Mourinho ut mot kunstgressunderlaget i Sveits

Publisert: 19.09.18 22:51 Oppdatert: 20.09.18 00:00

I hjemlig liga ligger Manchester United bare på 8. plass etter at de snublet i seriestarten, da Mourinho helt tydelig følte seg presset. Portugiseren ba om respekt, men etter hvert begynte mange å tvile på spillet til laget hans.

I Sveits, der motstanderen var den gamle klubben til Ørjan Berg og Jahn Ivar «Mini» Jakobsen, innkasserte bortelaget derimot en komfortabel seier til tross for enkelte problemer i førsteomgangen.

Etterpå var Mourinho klar i dommen etter kampen som ble spilt på kunsgress.

– Vi trente bare lett her i går og det var spillere som kjente det både i ankler og rygg. Det var vanskelig for noen som ikke var vant til dette og det var litt frykt i duellene. Vi er vant til bra gress i England og fotballen er mye vakrere da. Jeg forstår ikke hvordan man kan spille på kunstgress på øverste nivået i Europa, sier Mourinho i intervjuet etter kampen.

Om de hadde noen problemer på kunstgresset i starten av kampen snudde det derimot da Paul Pogba banket til og sendte ballen opp i høyre kryss etter 35 minutter. Det var Pogba selv som skapte scoringen da han fintet lett mot høyre før han dro ballen over til venstrefoten og klemte til fra rundt 16 meter. Von Ballmoos i hjemmelagets mål var sjanseløs på perlescoringen som innledet en god kveld for bortelaget.

For Pogba, som britiske medier linket til andre storklubber og skrev ville bort fra klubben i sommer , satte også inn 2–0 på straffe bare ni minutter senere. Om dette var en straffespark kunne diskuteres, men Pogba var heller ikke ferdig med å være sentral denne kvelden.

For da Anthony Martial satte inn 3–0 skjedde det etter en fremragende fremspilling fra Pogba. Han førte ballen fremover mot 16-meteren og ventet i det lengste med å servere en fremrusende Martial, som via en motspiller fikk satt ballen i mål fra spiss vinkel.

Luke Shaw skryter av hvordan stjernespilleren Pogba var så sentral under dagens kamp.

– Han er viktig som kaptein og det viser han i dag, sier Shaw i intervjuet vist på Viasat etter kampen.

Utover i kampen ble så Pogba tatt av noe Mourinho sa skyldtes at stjernespilleren var sliten.

Store forventninger

– Ser vi en spillestil hos United? Dersom det dreier seg om ting som er gjenkjennelige over tid, så er svaret ja, sa deretter fotballekspert og tidligere trener Lars Tjernås under sendingen på Viasat.

Han mener det nå er langt tydeligere hva Mourinho vil med denne utgaven av Manchester United.

Det står i kontrast til sesongstarten da United-manager Jose Mourinho var sterkt presset.

Nå mener Tjernås at han har høye forventninger til sesongen i Champions League for Manchester United.

– Jeg rangerer dem høyt. Begrunnelsen er at potensialet i mannskapet er skyhøyt dersom de greier å gjøre mer av det vi har sett i kveld, sier Tjernås som derimot mente at 3–0 ledelsen ga et noe skjevt bilde av kampen.