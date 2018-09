ALLTID MED: FC København-manager Ståle Solbakken ved siden av sin kaptein Carlos Zeca (til høyre) under pressekonferansen før torsdagens møte med Zenit. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix

Europa-bragden der Solbakkens FCK er på høyde med Chelsea, United og Atlético

Ståle Solbakken (50) tar plass foran en av UEFAs reklamevegger, og du finner knapt et sikrere tegn på at de europeiske klubbturneringene er i gang.

Når nordmannen leder FC København i Europa League-åpningen mot Moldes overmenn Zenit fra St. Petersburg i Parken torsdag kveld, er det for 12. gang på de 13 siste sesongene at Danmarks største klubb inngår i et europeisk gruppespill.

Første gang det skjedde, var i Solbakkens første hele sesong som FC København-trener tilbake i 2006/07. Da styrte hedmarkingen klubben inn i Champions League , og herfra starter tidsregningen; i denne perioden er det bare 21 klubber som matcher eller overgår FCK i deltagelser i UEFAs to gruppespill.

Foran flere giganter

Til sammenligning har Rosenborg syv mot FCKs 12, og selv ikke klubber som Inter, Juventus, Milan, Ajax, Liverpool og Valencia, alle europacupfinalister på denne siden av tusenårsskiftet, har vært like stabile Europa-gjengangere som FC København de siste 13 sesongene.

FC KØBENHAVN - OG DE ANDRE... Disse klubbene har deltatt i 13 av de 13 siste gruppespillene i Champions League/Europa League: Arsenal, Barcelona, Basel, Bayern München, Benfica, Dinamo Kiev, Porto, Real Madrid og Shakhtar Donetsk. Disse klubbene har deltatt i 12 av de 13 siste gruppespillene i Champions League/Europa League: Anderlecht, Atlético, Celtic, Chelsea, CSKA Moskva, Dinamo Zagreb, FC København , Lyon, Manchester United, Olympiakos, PSV, Sporting og Tottenham. * Europa League het UEFA-cupen til og med 2008/09-sesongen, men hadde også et gruppespill på høsten de aktuelle sesongene.

– Dette er vårt DNA og det vi er stoltest av. Du kommer ikke inn i Champions League uten å vinne serien, og du kommer ikke inn i Europa uten å være blant de beste. Vi får inn nye spillere hele tiden, gjennomtrekken er større enn den har vært, men vi har opparbeidet en kultur. Trenere, ledere, spillere og publikum vet hva som gjelder, sier Solbakken til VG kvelden før hans 117. europacupkamp som FCK-trener.

Han har vært sjef i ti av de tolv gruppespilldeltagelsene og var det også den ene høsten klubben sto utenfor Europa i 2015.

– Det irriterer meg voldsomt ennå! Det var et år vi ikke skulle bommet, og jeg våkner ennå på natten av at jeg ser Pelle Nilsson (daværende FCK-stopper) gå opp på bakre stolpe og heade utenfor ett sekund før slutt. Da hadde det blitt 3-3, og vi hadde vært videre, husker Ståle Solbakken.

Lang vei

Europaveien i år har aldri vært lengre for trenerveteranen; den har bestått av ni kamper og startet med en dansk playoff-kamp om retten til å spille Europa League-kvalifisering tilbake i mai.

Deretter har FCK vært gjennom fire kvalifiseringsrunder, og Solbakken fremsto mer pessimistisk enn vanlig da italienske Atalanta var motstander i den avgjørende playoff’en.

– Det var to-tre lag vi ikke kunne trekke, og det var Atalanta og RB Leipzig. Så det var maks uflaks, Atalanta hadde bygd troppen sin for å spille i Europa og sparte åtte mann i seriekampen mot Roma før de skulle møte oss. Vi hadde flaks i bortekampen (0–0) og var avhengig av stolpe inn. Atalanta var hakket bedre enn oss over to kamper, innrømmer Solbakken, som gikk til enda et gruppespill ved hjelp av straffesparkkonkurranse mot italienerne .

– Noen vil kanskje mene at FCK er så store i eget land at det er naturlig at dere er med i Europa år etter år?

– Ja, vi er store i vårt eget land, men det hjelper ikke når de vi møter er mye større. Atalanta har sikkert åtte-ti ganger vårt budsjett. Budsjettkortet er det alle trekker i Danmark, men både Midtjylland og Brøndby har staller for å spille i Europa, kontrer FCK-sjefen – som for øvrig sendte et stikk til nettopp Midtjyllands Europa-tradisjoner på pressekonferansen onsdag.

Hyller Sarpsborg

Der tok han også til orde for at ni poeng bør holde til avansement i gruppen der også Slavia Praha og Bordeaux inngår – og han rakk til og med å fleipe om en gammel Fleksnes-referanse neppe alle i rommet forsto.

Det er også mer norsk enn dansk i årets Europa League. FC København er ensom fra sin nasjon, mens både Rosenborg og Sarpsborg representerer Norge. Og spesielt østfoldingene imponerer Ståle Solbakken:

– Sarpsborg har markert seg allerede. Det Bakke, Aune og Berntsen har gjort, er et mesterstykke. De har kikket ut av Norge og prioritert. Det kan være en lærepenge for norsk fotball, sier FC København-sjefen.