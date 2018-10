VEKKER AVSKY: Det er dette banneret – som Lillestrøm-supporterne holdt opp i annenomgang i kampen mot Brann – som får Fotball-Norge til å reagere sterkt. Foto: Gjert Moldestad

Lillestrøms supporterproblem: Hvor ynkelig kan man bli?

2018-10-07

Hvor i alle dager er gangsynet og vurderingsevnen hos deler av Lillestrøm-fansen? Nå må klubben ta tak umiddelbart.

Publisert: 07.10.18 23:07 Oppdatert: 07.10.18 23:23

Det bidrar til rammen rundt en fotballkamp at supporterne til de rivaliserende klubbene ikke akkurat er bestevenner. De kan gjerne være frekke, til og med pushe noen grenser litt, men konteksten er altså at dette handler om fotball.

Bakteppet er at kjærlighet til det som skjer på banen forener supportere, mens veiene skilles ved at de foretrekker lag med ulike farger på draktene.

Brann-supporteren, som ble skadet på t-banen i Oslo, har ikke gjort annet mot Lillestrøm-fansen enn at han holder med en annen klubb enn dem.

Dette dreier seg om en ung gutt, som livet ut vil være fysisk merket av skrekkopplevelsen, men som altså nå ble hetset på Brann stadion av tilreisende bortesupportere.

På annen måte er det nemlig ikke mulig å tolke banneret med påskriften «Mind the gap».

Sent søndag kveld prøver Kanari-fansen seg med å forklare banneret med at det utelukkende handler om avstand til nedrykksstreken. Men ærlig talt, hvor er troverdigheten i den unnskyldningen?

Ulykken skjedde altså på t-banen, og banneret til bortefansen hadde attpåtil den verdenskjente logoen til undergrunnen i London.

Dersom det, i en hypotetisk verden, skulle være et snev av sannhet i at de overhodet ikke hadde Brann-supporteren i tankene, er det uansett så dumt at det bare ikke er til å tro.

For inntrykket dette skaper, og som hvem som helst må forstå, er at dette er rettet mot en alvorlig skadet mann.

Det er ikke litt over streken, det er flaut, ynkelig og et hvilket som helst annet uttrykk ordboken måtte romme om hva som ikke er greit.

Og det er som er ekstra trist i det hele, er at det ikke er første gang deler av Lillestrøm-fansen fremstår sveiseblinde for hvor grensen går for hvordan man kan oppføre seg som fotballsupporter.

Selv ble jeg øyenvitne til et annet eksempel tidligere denne sesongen, i forkant av Stabæks møte med LSK på Nadderud.

Kort tid før kampen, i sentrum av Bekkestua, ble en sang som inneholdt regelrett homohets sunget taktfast av en gruppe bortesupportere. Det tok heller ikke slutt med dette, da den samme umorsomme, platte og patetiske strofen kom gjennom tv-apparatet til alle som så kampen der i stedet for å være på Nadderud.

I 2018, i en tid der store deler av supportermiljøene for lengst har tatt tydelig avstand fra denne typen holdninger.

Da er spørsmålet om det ikke nå er tid for Lillestrøm til å gjøre noe med internjustisen, for eksempler som dette er bare ikke innenfor.

Klubben er ikke alene om å ha tilhengere som tidvis sliter med å skjønne hvor grensen mellom småfrekk slenging og det uanstendige går, men det er litt for mye fra samme kant på kort tid her.

Sammenlignet med eksempler fra en del andre land er ikke norske supportere så ille, og det er faktisk slik vi skal ha det her i landet.

Derfor er det første Lillestrøm-fansen bør gjøre å komme med en uforbeholden unnskyldning, i stedet for en bortforklaring som ikke overbeviser noen.

Det som skjedde i Bergen var milevis over kanten. Ferdig snakket.