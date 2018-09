FIKK ETT MINUTT: Jürgen Klopp klemmer storkjøpet Fabinho etter innhoppet på ett minutt mot PSG i Champions League. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Derfor får ikke Liverpools gigantkjøp spille: – Trenger et halvt år

Liverpool brukte nesten en halv milliard kroner på å kjøpe midtbanespilleren Fabinho (24) i sommer. Enn så lenge har han bare spilt ett minutt.

Brasilianerens innhopp helt på tampen av Champions League-kampen mot PSG i forrige uke er det eneste han har fått av spilletid så langt denne sesongen.

I tre av seriekampene har han ikke engang sittet på benken.

Nå antyder manager Jürgen Klopp at fansen må smøre seg med tålmodighet før storkjøpet fra Monaco, som en prislapp på 44 millioner pund (470 mill. kroner) er Liverpools fjerde dyreste signering i historien, virkelig er klar for å bli en fullverdig del av laget.

– Tre eller fem uker høres lenge ut i fotball, men for å forbedre noe kan man trenge et halvt år for virkelig å ta det neste steget. Sånn er det, sier Klopp ifølge FourFourTwo i forkant av onsdagens ligacupkamp mot Chelsea.

– Må skje naturlig

Der var det lenge forventet at Fabinho endelig skulle få sin ilddåp fra start på Anfield, men managerens siste uttalelser kan tyde på at han fortsatt ønsker å være tålmodig med den defensive midtbanespilleren.

Tyskeren tok seg god tid til å forklare hvorfor på pressekonferansen før møtet med Chelsea:

– Det er ikke noe annerledes med ham enn de andre spillere. Det er virkelig ikke komplisert, han må bare bli vant til det. Det handler om posisjonering, om reaksjoner, om å stenge rom defensivt, om å bruke rom offensivt. Det handler om at vi er et fotballag med en spesifikk måte å spille på. Det tar tid for nye spillere, for de er vant til andre fotballag.

Klopp illustrerer det hele med et eksempel:

– Du har noen naturlige løp i et lag. En veldig kjent bevegelse her var Philippe Coutinho: Han skar inn fra venstre og fyrte av et flott skudd. For at det skal være mulig, så må du få en annen spiller til å overlappe og gjøre det vanskelig å forsvare seg, slik at minst én forsvarsspiller er opptatt. Slike ting forklarer det (at Fabinho trenger tid). Det er helt normalt.

Liverpool-sjefen vil ikke love Fabinho spilletid på et bestemt tidspunkt.

– Jeg kan ikke love bort det ene eller det andre, men det kommer til å skje. Men fordi spillet er så raskt og intenst, så må det skje naturlig, sier Klopp.

Flere andre Liverpool-spillere ligger an til å få sine første minutter for sesongen når Chelsea besøker Anfield i ligacupen onsdag kveld. Simon Mignolet starter trolig i mål, mens Dejan Lovren etter alt å dømme får sin første kamp siden VM-finalen med Kroatia, melder The Guardian .

